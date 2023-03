Verstappen, ottimismo contenuto: ecco cosa non ha funzionato

Max Verstappen ha chiuso in seconda posizione le libere del GP del Bahrain. Ecco i primi commenti del campione del mondo in carica.

Il venerdì di prove libere del Gran Premio del Bahrain è andato in archivio, e con grande stupore di tutti, a comandare non c’è né una Red Bull né tantomento una Ferrari. Il miglior tempo se lo è infatti preso un ragazzino che si chiama Fernando Alonso, il quale ha fatto saltare il banco girando in 1’30”907 con gomma Soft. Alle sue spalle c’è il grande favorito, ovvero Max Verstappen, che non è apparso felicissimo della sua RB19.

Il campione del mondo ha girato in 1’31”076, pagando 169 millesimi dal battistrada, e tenendo dietro Sergio Perez per appena due millesimi. Ovviamente, non ci sono motivi per non pensare che Super Max abbia perso il ruolo di grande favorito, ma la sensazione è che l’Aston Martin sia molto più vicina di quanto non si potesse pensare.

Già nei testi la monoposto di Dan Fellows e Luca Furbatto aveva messo in mostra un salto di qualità impressionante, ma nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere Alonso davanti a Verstappen. Alcuni, dopo la simulazione di qualifica, pensavano che tutto fosse dovuto ad un motore Mercedes spremuto al massimo quasi come accadrà domani pomeriggio, ma il passo gara ha messo in mostra una realtà del tutto diversa.

Nando è stato infatti velocissimo, risultando molto costante nel passo. La Red Bull, tuttavia, da questo punto di vista si è dimostrata leggermente superiore, ma non c’è quella differenza che ci potevamo attendere. Sul fronte della Ferrari va segnalato qualche passo in avanti, con Charles Leclerc quarto ed anche più vicino sui long run, anche se non c’è la sensazione che la Rossa possa giocarsi la vittoria.

La Red Bull e Super Max hanno mostrato un bilanciamento incredibile con le gomme Soft, quelle con la quale verrà sicuramente coperto il primo stint, mentre soltanto l’Aston Martin tra i big ha deciso di testare la Media, quella a banda gialla, che secondo Mario Isola della Pirelli potrebbe essere esclusa durante la gara.

In conclusione, c’è da dire che questo venerdì ha dato ottimismo ai fan del Circus, che temevano di assistere sin da subito ad una passerella delle RB19. La monoposto di Adrian Newey è sicuramente la grande favorita, ma i rivali, man mano, si stanno sistemando, e potrebbero giocare un brutto scherzo in vista della gara. Tra di loro non rientra una Mercedes in crisi nera, ed al momento relegata nelle retrovie.

Verstappen, ecco le sue parole dopo le prove libere

Max Verstappen si è lamentato della sua Red Bull dopo le prime prove libere, con Helmut Marko che aveva addirittura parlato di macchina strana e che era diversa da quella vista nei test. La sensazione è che la RB19 sia sicuramente la più bilanciata, ma che per l’Aston Martin e la Ferrari ci siano sicuramente delle speranze, almeno in chiave qualifica, perché sul passo gara sono emerse differenze più marcate.

Ecco il suo commento a fine sessione: “La nostra simulazione di passo gara non è stata male, e lo stesso discorso è valido per il nostro ultimo time attack quando avevamo le Soft fresche. Siamo progrediti nel corso del venerdì, ma c’è ancora tanto lavoro da fare per essere al top. L’inizio però è stato complesso, nelle prime prove libere non abbiamo trovato il bilanciamento che volevamo, cosa strana perché nei test non era successo. Nelle seconde libere le cose sono migliorate, sia sul passo gara che sul tempo di qualifica“.

Verstappen ha poi aggiunto: “Siamo riusciti ad imboccare la direzione giusta con ciò che abbiamo imparato nella prima sessione di prove libere, migliorando in vari aspetti. Devo solo trovare il mio passo. Le Aston Martin? Sono molto veloci, ma lo avevamo visto già nel corso dei test. Noi dobbiamo guardare al nostro e sappiamo dove migliorare, dobbiamo mettere insieme i vari elementi“.

Super Max appare fiducioso, ma forse è meno sicuro rispetto a prima di dominare la scena. Le qualifiche ci diranno qualcosina in più, ma è chiaro che per il momento la Red Bull resta nettamente la favorita. Il venerdì ci ha però fornito uno scenario più ottimistimo in quanto a spettacolo, ma occorrerà ancora attendere.