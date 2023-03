Russell, la Red Bull è inavvicinabile: parole che condannano i rivali

George Russell ha parlato in conferenza stampa di ciò che si aspetta da questa stagione. Ecco le prime parole del pilota della Mercedes.

Dopo una lunga attesa, il mondiale di F1 targato 2023 sta per prendere il via, ed in questo fine settimana si correrà il Gran Premio del Bahrain. La pista di Sakhir è la medesima sulla quale sono stati svolti i test invernali la scorsa settimana, che hanno delineato un quadro abbastanza chiaro in favore della Red Bull.

La prima inseguitrice pare essere la Ferrari, ma occhio anche alla Mercedes ed alla sorprendente Aston Martin, la quale vuole dar battaglia, soprattutto nelle prime fasi, grazie ad uno scatenato Fernando Alonso. Lo spagnolo delle Asturie fa sempre paura, visto il talento a disposizione.

Uno degli uomini da tenere maggiormente sott’occhio sarà sicuramente George Russell, ormai al via della sua quinta stagione in F1, carico come non mai nella speranza che la nuova freccia nera gli consenta di giocarsi un qualcosa di importante. Al suo fianco ci sarà sempre Lewis Hamilton, che potrebbe anche essere al canto del cigno.

La Mercedes non ha impressionato nel corso dei test, evidenziando anche qualche problema tecnico, con Russell fermo nel corso del secondo giorno per via di un guasto idraulico. Il britannico ha parlato nel corso della conferenza stampa, dicendo la sua sulla situazione generale.

Russell, ecco le sue parole in conferenza stampa

George Russell è pronto per calarsi nell’abitacolo della sua nuova F1 W14, la freccia nera che dovrà consentire alla Mercedes di rigettarsi nella notta per il titolo mondiale. Per il momento, appare molto ottimistico pensare che gli uomini di Toto Wolff abbiano il potenziale per vincere sin da subito.

Il team di Brackley ha creduto nel concetto no sidepod, ovvero quelle pance così particolari che nessuno ha deciso di riprendere. Russell vuole comunque riproporre il grande stato di forma messo in mostra lo scorso anno, quando riuscì a chiudere in quarta posizione nel mondiale piloti, tenendo dietro Carlos Sainz e Lewis Hamilton. Il nativo di Kins’s Lynn ha preso parte alla conferenza stampa del Gran Premio del Bahrain, dicendo la sua sull’inizio della nuova stagione.

Ecco le sue parole: “Qual è l’umore in Mercedes? L’umore è buono, sono stati dei buoni test in cui abbiamo imparato tanto, ovviamente abbiamo visto che c’è una Red Bull molto molto forte, ma sentiamo di avere un grande margine di miglioramento. Questo fine settimana, forse, avremo un passo migliore rispetto a quello visto nei test, ma sarà difficile puntare alla vittoria, ma questo già lo sapevamo prima che iniziassero le prove invernali“.

La Mercedes ha avuto una buona crescita nella seconda parte dello scorso anno, ma ancora pare essere troppo presto per puntare al successo: “Se siamo riusciti a proseguire sullo slancio della seconda parte di stagione del 2022? Questo lo scopriremo già a partire dalle qualifiche e dalla gara, è impossibile fare previsioni precise sulla base dei test. Questi ci danno delle indicazioni, ma finché non corri non puoi avere un’idea troppo chiari“.

L’ex alfiere della Williams si è detto sorpreso per via delle performance di alcune squadre: “Alcuni team sono stati sorprendenti, alcuni più veloci sul giro secco, altri sulla simulazione sul passo gara. Tutti vogliamo una macchina che sia veloci su tutte le piste ed il Bahrain è una pista anomala. Che quadro ci siamo fatti? Non sono stati test lisci, ma tra quello che abbiamo imparato in pista ed al simulatore ci saranno dei miglioramenti“.

Russell ha poi detto delle parole abbastanza allarmanti, affermando che le Red Bull potrebbero essere totalmente fuori dalla portata dei rivali: “Le Red Bull faranno gara a parte, credo che ci giocheremo il ruolo di seconda forza con Ferrari ed Aston Martin. Se e quanto sono cresciuto come pilota? Lo scorso anno sono cresciuto con un team davvero eccezionale, sono fortunato a far parte di questa squadra. Non vedo l’ora di vedere ciò che riusciremo a fare, anche se dobbiamo andarci con i piedi ben piantati a terra“.