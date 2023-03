Quanto costa una Ferrari di F1? Ecco tutti i prezzi della vettura

La Ferrari è l’auto dei sogni per ogni pilota di F1, ed ora andremo ad analizzare il suo prezzo. Ecco quanto costa ogni componente.

In casa Ferrari si spera di poter finalmente dar battaglia per vincere il titolo mondiale, visto che il 2022 è stata una enorme delusione. La Scuderia modenese ha lavorato duramente sulla SF-23, e la speranza è che ci siano dei riscontri differenti rispetto ai test già dalla prima tappa.

La Red Bull ha dato prova di essere superiore, ma la Ferrari ha svolto un lavoro molto preciso e con tanto carburante nei serbatoi, per cui, appare complesso fornire un giudizio definitivo. Solo i riscontri della pista di questo week-end ci dirà realmente come stanno le cose.

Ferrari, ecco quanto costa una monoposto di F1

Le auto di F1 sono le più prestazionali, tecnologiche e difficili da realizzare di tutto il mondo del motorsport. Per questo, sono chiaramente anche le più costose, ed oggi vi parleremo di quanto può spendere un team nella progettazione e nella realizzazione di questi siluri, di cui la Ferrari è sicuramente la più ricercata e sognata dai piloti.

Vincere un mondiale con la Rossa è un qualcosa che porta di diritto i piloti che riescono a farcela nella storia di questo sport, anche se dovessero riuscirci per una sola volta nella loro vita, come capitato, ad esempio, a Kimi Raikkonen nel 2007 o a Jody Scheckter nel 1979.

Una vettura di F1 è composta da circa 14.500 elementi differenti, che devono essere combinati assieme per funzionare al meglio. Il più costoso di tutti è sicuramente la complicatissima power unit, introdotta nel 2014 e composta da un motore turbo V6 e da diversi elementi come la MGU-H, la MGU-K, il comparto batterie ed altri elementi che hanno sicuramente portato i costi a lievitare nel corso del tempo.

Non a caso, per limitare le spese, ne possono essere utilizzate un massimo di tre a stagione prima di finire in penalità, ma è chiaro che la cosa è praticamente impossibile vista la disputa di 23 Gran Premi e di 6 Sprint Race. La power unit può costare circa 4-5 milioni di euro, ed è realizzata soltanto da quattro costruttori, ovvero la Ferrari, la Mercedes, la Honda e la Renault, che poi le vendono ai vari team clienti.

Il resto della monoposto costa cifre minori, ma pur sempre altissime. L’Halo, il sistema di protezione della testa, viene qualcosa come 17 mila euro, mentre l’ala anteriore può valerne anche 22 mila. Il volante costa 100 mila euro, mentre per le sospensioni è richiesta una spesa di circa 150 mila euro.

Un’altra parte della monoposto che richiede una grande spesa è comparto trasmissione, che comprende il cambio e tutto il resto, per cui si possono spendere circa 170 mila euro. In totale, una vettura di F1 richiede circa 8 milioni di euro di spesa per poter essere realizzata, e da questa cifra è ovviamente escluso lo sviluppo, ma anche il lavoro che si deve fare in galleria del vento ed al simulatore.

Dal 2021 è stato introdotto il Budget Cap per cercare di limitare i costi, con il tetto di spesa che è oggi fissato a 145 milioni dollari. Di questo famoso tetto si è molto discusso lo scorso anno, visto che la Red Bull lo ha sforato due stagioni fa, venendo penalizzata con un “buffetto”, ovvero una multa da 7 milioni ed una limitazione del 10% in galleria del vento.

I primi test svolti in Bahrain hanno dimostrato che il team di Milton Keynes non ci ha poi rimesso così tanto, visto che la RB19 è apparsa praticamente perfetta ed esente da difetti. La F1 è uno sport complesso, dove per rendere al meglio è fondamentale anche essere più furbi degli altri, e pare proprio che Christian Horner e soci ci siano riusciti al meglio.

Domenica si correrà in quel di Sakhir, nella speranza di vedere una stagione che sia equilibrata e garantisca un bello spettacolo. Il 2022 è stato tutto sommato molto deludente, visto che si parlava di un grande show che poi non si è mai visto, a causa di una Red Bull troppo superiore.