Renault Kangoo: arriva la versione E-Tech 100% elettrica

Il motore ha una potenza di 120 CV ed un’autonomia fino a 285 km, l’ideale per rendere la Renault Kangoo E-Tech electric pratica e versatile.

Dopo 25 anni di carriera, con una proposta costantemente migliorata nel tempo attraverso l’introduzione di continue innovazioni, per la prima volta nella sua storia Renault Kangoo arriva sul mercato in versione E-Tech 100% elettrica, aggiungendo un ulteriore tassello di qualità, moderno e all’insegna della sostenibilità, all’interno di una proposta che nei prossimi anni continuerà ad arricchirsi ulteriormente.

Commercializzato in Italia a partire dallo scorso 7 febbraio, Renault Kangoo E-Tech 100% electric è disponibile in due versioni differenti: Equilibre e Techno. Il cuore del pacchetto è ovviamente la nuova batteria agli ioni di litio, da 45 kWh, che permette di raggiungere fino a 285 km di autonomia in ciclo WLTP.

Renault Kangoo E-Tech electric: fino a 285 km di autonomia

Numeri considerevoli che sommati ad un’abitabilità e uno spazio di carico record, permettono a Renault Kangoo E-Tech 100% electric di essere un alleato versatile e pratico per le necessità quotidiane di clienti privati ed operatori professionali.

La potenza del motore elettrico è di 90 kW (120 CV), abbinata ad un una coppia di 245 Nm immediata che permette una guida tranquilla e rilassata in ogni contesto. Disponibile anche il sistema Eco Mode, che limita la potenza del propulsore a 56 kW e la velocità massima a 110 km/h, permettendo così di ottimizzare il consumo della batteria e l’autonomia.

Tre diverse modalità di frenata rigenerativa

Renault Kangoo E-Tech 100% electric è dotato anche di climatizzatore automatico di serie bizona e con pompa di calore, oltre che di ben tre diverse modalità di frenata rigenerativa: Sailing (capacità rigenerativa contenuta e per questo adatta quando si viaggia in autostrada), Drive (capacità rigenerativa per default che garantisce spiccata versatilità di utilizzo) e infine Brake (capacità rigenerativa massima e ideale in percorsi di montagna o particolarmente trafficati).

Parlando sempre di frenata, quest’ultima è coadiuvata anche dal sistema ARBS (Adaptative Regenerative Brake System) che ottimizza oltre modo il recupero energetico.

Tempi di ricarica rapidi e programmabili

A bordo di Renault Kangoo E-Tech Electric troviamo di serie un caricatore da 22 kW AC, che consente di passare dal 15% all’80% di autonomia in 2 ore e 40 minuti, utilizzando wallbox o colonnine pubbliche da 11 kW. I tempi di ricarica si riducono ulteriormente, ad 1 ora e 30 minuti, se si ricarica attraverso wallbox o colonnine da 22kW.

Tecnologico, sostenibile ma anche connesso, attraverso l’applicazione MyRenault e il sistema multimediale Easy Link, è possibile gestire avvio e programmazione della ricarica, monitoraggio dello stato di carica da remoto, avvio e programmazione del condizionatore interno, ricerca dei punti di ricarica lungo il percorso, calcolo delle destinazioni accessibili con l’autonomia residua.