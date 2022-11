Renault 5 E-Tech: come potrebbe essere il modello 2024 (VIDEO)

Il futuro dell’automotive è elettrico e tutti si stanno adeguando. Ecco nel dettaglio come sarà la nuova Renault e Alpine 5 E-Tech.

Il destino del mercato automobilistico è segnato. La direzione intrapresa è quella che punta al 100% sulla tecnologia “verde”. Tanto che a partire dal 2030 non saranno più consentiti veicoli diesel e dal 2035 quelli a benzina.

Con queste scadenze definite, i costruttori hanno dunque dovuto rivoluzionare la loro produzione e in molti hanno già eliminato i due generi di motorizzazione usata finora. Tra questi Renault che sulla conversione, ha puntato tantissimo. Si pensi solo alla Zoe E-Tech Electric. Dotata di batteria con capacità da 52 kWh, permette al guidatore di percorrere fino a 395 km senza aver bisogno di fermarsi a ricaricare. Sicuramente l’ideale per le città dove si percorrono tratti brevi, ma che a causa di traffico e semafori sembrano durare una vita.

Degna di nota anche la Megane E-Tech Electric, presentata la scorsa primavera nel contesto di una giornata organizzata al Teatro del Maggio Musicale di Firenze, che ha visto la presenza di 200 collaboratori del marchio della Losanga, per una sorta di “lezione formativa”.

Renault 5 E-Tech & Alpine: svelato come sarà

Ebbene, in una fase di grandi cambiamenti, non poteva non essere inserita nella lista l’Alpine. L’iconica auto blu brillante che tanto ha fatto appassionare i rallisti di tutto il mondo tra gli anni ’60 e ’70. Dal 2021, il brand, per rimarcare il proprio carattere sportivo, ha fatto il suo debutto in F1, schierando il francese Esteban Ocon e un pilota cardine di Renault nella massima serie a ruote scoperte, ovvero Fernando Alonso.

Partendo da una base non particolarmente competitiva, il suo percorso nel Circus non si sta rivelando una passeggiata, tuttavia sono già arrivati dei podi e una vittoria in Ungheria nel 2021.

Per quanto concerne la produzione, invece, grande attesa per l’autovettura che verrà rilasciata nel 2024. Si tratta dell’Alpine R5 completamente eco friendly. Qui il propulsore elettrico, lo stesso della Magane, sarà inserito sull’asse anteriore, per una potenza oltre 215 cavalli

Come detto, quindi, la strada è dettata. Anche Alpine si prepara ad abbandonare i vecchi motori per abbracciare ciò che chiede l’automotive attuale. Mentre Renault lancerà altresì un proprio veicolo R5 ad emissioni zero.

Entrando nello specifico, da quanto si apprende da primi rendering, si tratterà di un’auto aggressiva, da almeno 160 kW di potenza. Un bel upgrade rispetto ai 134 cv della versione classica già fruibile.

E’ molto probabile, che l’unità motrice sarà condivisa con la Mégane E-Tech. In ogni caso si tratterà di un mezzo molto ambito dai nostalgici della Casa. Anche se i dubbi e le perplessità sul full electric permangono, specialmente lungo lo Stivale. A differenza del Paesi del Nord Europa, da noi mancano le infrastrutture. Le colonnine di ricarica sono ancora presenti in numero troppo esiguo rispetto alle esigenze. E con il rincaro dell’energia, il tema del risparmio ha perso rilevanza. Senza dimenticare, inoltre, che i tempi di attesa tra prenotazione e arrivo della macchina sono piuttosto ampi. E i costi restano elevati e forse non alla portata della popolazione attuale, alle prese con diverse criticità.