Da 0 a 100 km/h: ecco le 10 supercar più scattanti al mondo

Vi sono bolidi che polverizzano i record di velocità e di accelerazione, supercar in grado di entrare nella storia dell’auto. Ecco le 10 più rapide.

Le supercar sono le auto più desiderate al mondo. Vetture esotiche tutte muscoli e cavalli. La Ferrari è tra le più ambite, grazie ad una storia leggendaria. La Rossa è riconosciuta come un simbolo anche grazie ai trionfi in pista dei piloti di F1. I tifosi sognano di poter guidare, almeno una volta, un bolide del Cavallino per sentire il brivido della velocità.

Queste auto hanno uno scatto bruciante, andando da 0 a 100 km/h in pochissimi secondi. In un battito di ciglia ci si trova a velocità impressionanti, per questo occorre sempre avere una buona esperienza di anni di guida. Spesso vi raccontiamo di brutti incidenti di ragazzi che perdono il controllo di auto in fitto oppure non riescono a godere delle loro fortune. Le supercar sono sempre state e sempre saranno per privilegiati. Oggi sono diventante anche più docili rispetto a prima, grazie ad una elettronica all’avanguardia.

La Ferrari, ad esempio, ha un manettino che permettere di settare la vettura in base alle proprie esigenze. Di conseguenza l’evoluzione del launch-control, dell’aerodinamica attiva ed altri elementi concepiti per la massima performance, come mescole ad hoc, hanno reso possibile riuscire a domare sulle strade di tutti i giorni dei missili da 1000 cavalli. Uno dei dati che si guarda di più un’auto sportiva è quello relativo allo scatto da fermo. Vi proponiamo una lista di auto che hanno uno scatto incredibile. Che auto comprare con 6000 euro? Ecco le best seller.

Le supercar più scattanti al mondo

Alla numero 10 troviamo la McLaren intitolata al leggendario Ayrton Senna. La vettura riesce a coprire lo 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi, grazie a 798 CV di potenza bruta. E’ un’auto da corsa, leggera e sofisticata, su strada. Il costo? 945.500 euro. A pari merito una regina in edizione limitata, la Lamborghini Sian. La vettura di Sant’Agata Bolognese è stata realizzata in appena 63 unità, oltre a 19 roadster. Il V12 sprigiona 819 CV per uno scatto di 2,8 secondi da 0 a 100 km/h. La Porsche 911 Turbo S Sport Chrono Package lo copre in appena 2,7 secondi. 650 CV in un 3.8 litri 6 cilindri ad una cifra alla portata di più collezionisti, ossia 238.637 euro.

Lo 0 a 100 km/h della Ferrari SF90 Stradale è di 2,5 secondi. La prima plug-in hyrbrid della storia della casa modenese è un concentrato di tecnologia ereditata dalla F1. E’ la Ferrari più veloce al mondo, proposta ad una cifra di 429.930 euro. Sesto posto per la Bugatti Chiron e Bugatti Divo con 2,4 secondi. Un tempo sensazionale per la supercar francese, ma non ha conservato lo scettro di auto più veloce al mondo come un tempo. Entrambe le vetture transalpine superano i 2.5 milioni di euro.

Al quinto posto c’è un mostro termico che prende il nome di Dodge Challenger SRT Demon. Lo 0 a 100 m/h è coperto in 2,3 secondi. Gli 829 cavalli di questa muscle car sono stati un privilegio per 3.000 persone negli Stati Uniti e altre 300 in Canada. Il prezzo? 84.995 dollari pari a 75.682 euro. Gli americani sono incontentabili e hanno elaborato la Ultima RS LT5 che riesce, con un motore Chevrolet V8 da 1.200 CV, ha raggiungere da fermo i 100 km/h in appena 2,3 secondi. I prezzi partono da 100.000 euro.

Sul terzo gradino del podio c’è l’elettrica più nota al mondo. La Tesla Model S Plaid, con i suoi 1006 CV, raggiunge i 100 km/h in appena 2.3 secondi che diventano 1.9, settando la batteria allo sprint massimo. Il costo? Non meno di 140.990 euro. Secondo posto in assoluto per la Pininfarina Battista che 1,9 secondi secchi riesce a raggiunge i 100 km/h, grazie a 4 motori full-electric da 1.873 CV e 2.300nm di coppia complessivi. Prezzo a partire da 2 milioni di euro. Al primo posto troviamo la regina della velocità Rimac Nevera con il suo scatto da 0 a 100 km/h in appena 1.9 secondi. L’hypercar croata è spinta da 1.912 cavalli e 2.360nm di coppia, garantiti dai propulsori a batterie.