Che auto comprare con 6000 euro? Ecco le best seller

Il mercato delle auto usate propone diversi modelli interessanti se non si dispongono di grossi capitali. Ecco i consigli sulle più vendute.

E’ un momento molto complesso per gli automobilisti italiani. La transizione green stenta a decollare alle nostre latitudini e per molti non ci sono le finanze per acquistare un’automobile moderna. Il mercato del nuovo continua a salire. Le macchine del futuro, inoltre, potrebbero costare ancora di più.

Da una indagine della Banca d’Italia i veri risparmiatori in Italia sarebbero sempre meno. Il 77% della popolazione sui conti avrebbe una cifra inferiore a 12.500 euro. Su queste basi cerchiamo di capire quale macchina può permettersi oggi un italiano con una cifra di circa 6000 euro o meno. Nonostante i prezzi siano saliti a causa dell’inflazione, della crisi dei componenti e della vendita in rosso delle vetture nuove, il mercato dell’usato offre diverse offerte interessanti.

Abbiamo selezionato per voi alcuni modelli che potrebbero essere l’ideale, aspettando lo stop futuro delle vetture termiche. Potrebbero essere gli ultimi 12 anni per sfruttare in pieno i motori a combustione. Con un budget così economico non vi aspettate di guidare delle supercar, ma vi sono tanti modelli di buona fattura per 6000 euro o meno. Sul mercato dell’usato vi sono auto che possono garantire una buona versatilità e una giusta affidabilità. Partiamo da uno dei modelli più in voga tra i giovani, la Lancia Ypsilon 1.2, perfetta per la città e anche per qualche gita fuori porta.

Ancora oggi è una delle auto più vendute in Italia, grazie ad uno stile inconfondibile. Considerato il peso dell’auto, la Ypsilon risulta scattante e con una buona abitabilità. Con 6000 euro vi ritroverete un’auto curata negli interni e chic. E’ la vettura ideale per iniziare a guidare in città, senza avere consumi troppo elevati. Nel bagagliaio entrano anche un paio di borse per una breve avventura nel weekend. Ne troverete una marea sul mercato dell’usato, anche con interni in pelle e un buon impianto stereo. Per una donna è un must have.

Passiamo ad un’altra vettura che ha fatto la storia. La Mini Cooper D Clubman unisce divertimento al giusto prezzo. Si tratta di una vettura confortevole, comoda anche in caso di bambini e con un passato storico. Il marchio MINI si è rilanciato, grazie a BMW ed ha invaso le nostre strade. Se avete uno spirto british, la Clubman 1.6 110 cavalli Soho è l’auto adatta a voi.

Auto usate, altri modelli a buon mercato

Se avete una esigenza, puramente, cittadina vi consigliamo di risparmiare con una Smart ForTwo 1.0 71cv MHD Coupé Pulse. Non dovrete avere famiglia, ma in termini di parcheggi la piccola di casa Mercedes è la più funzionale di tutte. La prima Fortwo esordì nell’ottobre del 1998, lasciando la stampa di mezzo mondo a bocca aperta. Caratterizzata dalla cellula Tridion a vista e da pannelli, facilmente, rimovibili per customizzarla, la ForTwo ne ha fatta di strada, diventando con le nuove serie una best seller.

Volete una cinque porte? La Seat Ibiza 1.6 TDI 105 CV CR 5p Style rappresenta il giusto mix tra comodità e praticità. La casa spagnola fa parte del Gruppo VW e garantisce una grande affidabilità. Se, invece, desiderate proprio un’auto del primo produttore tedesco non farete troppo fatica a trovare una vecchia Golf 1.6 100 cv 3 porte. Un’auto che ha scritto storiche dell’automobilismo. Solida e adatta a tutte le età, non sarà facile trovarla con un basso chilometraggio, ma vi darà soddisfazioni uniche.

Tornando in Italia, potrete acquistare per 6.000 euro una Fiat 500 o una Fiat Punto. I due modelli più venduti degli ultimi 20 anni, oltre alla Panda, rappresentano una garanzia. Se, invece, volete andare su un grande classico del Biscione sul mercato troverete diverse Alfa Romeo MiTo 1.4 78 CV. Un modello amatissimo dai puristi che, purtroppo, è uscito di scena troppo presto. Ora vi siete fatti una idea, avete l’imbarazzo della scelta. Mettetevi comodi e cercate l’auto più adatta alle vostre esigenze.