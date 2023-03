Alfa Romeo, la nuova supercar è in arrivo: c’è una notizia clamorosa

L’Alfa Romeo si prepara all’arrivo di una nuova supercar, ma c’è anche una news amara per chi la vuole acquistare. Ecco di cosa si tratta.

Manca davvero poco alla presentazione della nuova Alfa Romeo supercar, che al momento è conosciuta come 6C, ma ancora non è certo che sia questo il suo nome definitivo. Attorno al nuovo gioiello del marchio del Biscione c’è grande attesa, anche perché è ormai certo che verrà spinta da un motore a combustione e che non ci sia di mezzo l’elettrico.

Infatti, la prima elettrica sarà il B-Suv in arrivo nel 2024, che però potrà offrire alla clientela anche motori a combustione. La prima vettura della gamma della casa di Arese a non presentare versioni termiche sarà la nuova Giulia, per poi essere seguita dal Suv Stelvio, ma si parla più o meno di 2025 e non di una data precedente.

Il piano di Stellantis è abbastanza chiaro in termini di elettrificazione, e l’Alfa Romeo sembra averlo preso alla lettera. Infatti, è stato confermato in questi giorni che la gamma del Biscione sarà del tutto composta da auto EV entro il 2027, per cui, in soli cinque anni si andrà a passare dalla completa assenza di elettriche alla totalità di vetture prive di motore a combustione, un qualcosa che nessuno ha in programma.

Ad essere precisi, sino a poco più di un anno fa non c’era neanche una vettura ibrida nella gamma, prima che arrivasse la Tonale a portare nel futuro il marchio italiano. Per il 2023 è attesa una gran bella novità, che è stata annunciata da tempo e che verrà presentata tra pochissime settimane.

Alfa Romeo, la nuova supercar sarebbe già sold-out

In casa Alfa Romeo c’è attesa per l’arrivo della nuova supercar, quella che andrà idealmente a sostituire la 8C o la 4C, due modelli che hanno avuto un buon successo e che sono ricordate per avere delle ottime prestazioni ed una gran bella linea, dal sapore davvero vintage.

La prossima supercar è pronta per la presentazione, che avverrà il 17 di aprile, tra soltanto un mese e mezzo ormai. Nelle ultime ore, è arrivata una notizia molto curiosa, e pare che questa nuova auto di alto livello del marchio del Biscione sia già sold-out, o che comunque manchi molto poco, visto il grande interessamento dei clienti.

La nuova supercar è al momento nota come 6C, e la sua imminente uscita ha stregato tutti, e c’è da dire che sarà sicuramente spinta da un motore a combustione. Infatti, la prima elettrica del marchio, come detto in precedenza, sarà il B-Suv che arriverà nel 2024, ed è dunque certo che la supercar dell’Alfa Romeo potrà contare sul motore a combustione interna, mentre non si sa se ce ne saranno delle versioni ibride.

Un commento sullo stato dei lavori è arrivato dal CEO del marchio di Arese, ovvero Jean-Philippe Imparato: “Lo sviluppo della nostra supercar non è ancora giunto al suo completamento, diciamo che lo stiamo ancora ultimando. Non abbiamo ancora definito la sua posizione all’interno della nostra gamma, e devo dire che sono tanti i fan che ci stanno chiedendo un qualcosa di speciale, ci auguriamo di dar loro qualcosa di grosso e che non sia facile da dimenticare“.

Qualcuno, anche in base alle parole dell’amministratore delegato, pensa anche che possa trattarsi di una hypercar e non solo di una supercar, con prestazioni e design ancora più esclusivi rispetto a quelli di cui parlano le indiscrezioni. Tutti si augurano che l’Alfa tiri fuori un gran lavoro, e non abbiamo dubbi che le cose andranno esattamente in questo modo.

In questo video, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, si può intravedere qualche piccola anticipazione della vettura, che in molti hanno cercato di immaginare tramite render o cose di questo genere. Siamo certi che il marchio del Biscione non andrà a deludere i suoi tanti fan, sperando che la supercar o hypercar che sia abbia anche un sound da brividi.