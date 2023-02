L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio cambia pelle: ecco come sarà

In casa Alfa Romeo è stato appena presentato il restyling della Giulia e del Suv Stelvio. Ora c’è grande attesa anche per la Quadrifoglio.

L’Alfa Romeo vuole regalare le ultime emozioni con motori endotermici ai propri clienti. Infatti, pochi giorni fa sono state svelate in maniera ufficiale la Giulia e la Stelvio dopo l’ultimo restyling. Perché abbiamo usato la parola ultimo? Per chi non lo sapesse, infatti, le prossime versioni arriveranno attorno al 2025, ma saranno del tutto elettrificate.

La Giulia dovrebbe essere la prima vettura della casa di Arese ad avere soltanto la versione “alla spina”, senza dare la possibilità di scelta ai clienti. Nel 2024 arriverà la prima elettrica, che sarà un B-Suv, che inizialmente si sarebbe dovuto chiamare Brennero, che però avrà sia la versione EV che quelle a motori a combustione. La casa italiana ha accelerato in maniera incredibile sulla mobilità sostenibile, visto che la prima ibrida, la Tonale, venne presentata soltanto un anno fa. Ora tutto si è evoluto e si viaggia spediti verso il futuro.

Tuttavia, l’Alfa Romeo non ha ancora abbandonato del tutto la combustione, come vedrete bene dalle prossime righe. Negli ultimi giorni, infatti, sono emerse le prime, splendide foto della nuova Giulia Quadrifoglio, frutto di un restyling che le ha donato delle forme ancor più armoniose ed accattivanti. A questo va aggiunto un motore del tutto nuovo che le ha regalato un passo in avanti notevole sul fronte delle prestazioni.

Alfa Romeo, ecco le prime foto spia della Quadrifoglio

Tanto clamore attorno al marchio Alfa Romeo, che dopo la presentazione dell’ultimo restyling della Giulia e del Suv Stelvio è già sulla bocca di tutti gli appassionati per i primi scatti del ritocco alla Giulia Quadrifoglio. Le prime foto spia sono state caricate dalla pagina Instagram “gabetzspyunit“, ed a giudicare dall’immagine che abbiamo postato in basso, tutte le grandi novità le vedremo all’anteriore, in particolare, nella zona dei fari.

Infatti, la livrea camouflage è stata apposta soltanto in quei punti, segno evidente che saranno quelle le zone che verranno maggiormente riviste. Anche il paraurti posteriore è stato rivisitato, così come il diffusore dotato ora di due alette e che presenta anche dei nuovi intagli. Ben quattro i terminali di scarico con anche un nuovo spoiler, il tutto, ovviamente, utile a migliorare la deportanza e l’equilibrio del veicolo.

Nuove rifiniture si possono notare anche sui parafanghi laterali, così come il logo del Quadrifoglio che ora è stato apposto in quella posizione all’anteriore, sopra alle prese d’aria che danno un tocco ancor maggiore in termini di sportività. Stando alle indiscrezioni, sarà del tutto nuovo il paraurti anteriore, una di quelle zone che, assieme ai fari, ha subito i maggiori ritocchi.

Le sospensioni non dovrebbero subire modifiche, mantenendo lo schema multi-link al posteriore e quello a doppio braccio sull’assale anteriore. Rivisto anche lo sterzo con servoassistenza elettrica. Il motore, tuttavia, è la vera evoluzione, e si tratterà di un V6 biturbo da 2,9 litri, realizzato con assistenza Ferrari, che ha lavorato a stretto contatto con l’Alfa Romeo per fare un passo in avanti in termini di potenza ed affidabilità.

La potenza massima dovrebbe aggirarsi tra i 505 ed i 512 cavalli, con il motore che è collegato ad un cambio ad otto velocità e trazione posteriore. Ci vorranno meno di quattro secondi per raggiungere i 100 km/h partendo da zero, e la velocità massima è davvero spaventosa.

La Giulia Quadrifoglio restyling si spingerà sino a 305 km/h, regalando delle performance da vera e propria supercar. Per vederla dovremo aspettare l’inizio del 2024, ed è probabile che il nuovo gioiello del marchio del Biscione verrà presentato assieme alla nuova Stelvio Quadrifoglio, anche lei rivista grazie al restyling.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Walter Vayr (@gabetzspyunit)

Grazie al post della pagina che ha mostrato gli scatti in anteprima, potrete farvi un’idea sulle forme di questo nuovo gioiello, che promette davvero di dare spettacolo. Alla bellezza, infatti, si vanno ad aggiungere delle prestazioni sempre più eccezionali, che non faranno altro che attirare i clienti.