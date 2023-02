Alfa Romeo, vista la Giulia Estrema? Vettura davvero strepitosa

L’Alfa Romeo Giulia Estrema è un modello davvero fantastico, di cui oggi vi andremo a parlare. Ecco tutti i segreti di quest’auto.

In casa Alfa Romeo prosegue un intenso lavoro in chiave futura, nell’attesa di passare ad un’elettrificazione che sarà completa entro pochi anni. Il gruppo Stellantis ha le idee molto chiare da questo punto di vista, dal momento che tra il 2027 ed il 2030 la holding multinazionale olandese vuole togliere di mezzo tutti i motori a combustione.

Pochi giorni fa è arrivata infatti l’ufficialità relativa al fatto che non sarà più possibile vendere auto con motore termico a partire dal primo gennaio del 2035, da quando gli automobilisti potranno puntare soltanto sulle auto elettriche. Si tratta di un cambiamento epocale, che costringerà tutti i costruttori a cambiare rotta.

La notizia è stata ufficializzata dal Parlamento Europeo di Strasburgo, dove l’ultima votazione ha dato esito positivo. Un qualcosa del genere è davvero rivoluzionaria per il mondo delle quattro ruote, anche se era nell’aria da tempo, e porterà tutti ad una diversa interpretazione della produzione del futuro.

Per quello che riguarda il marchio Alfa Romeo, c’è da dire che la transizione ecologica sarà davvero velocissima. Infatti, sino a poco più di un anno fa non c’era neanche un modello ibrido nella gamma della casa di Arese, prima che, ad inizio 2022, non arrivasse il Suv Tonale a porre rimedio.

Al momento non c’è ancora un modello elettrico, ma tutto cambierà già a partire dal 2024. Per quella data è attesa infatti la grande novità, ovvero un B-Suv che sarà sia elettrico che termico, ma che porterà il marchio del Biscione in una nuova dimensione. Il primo modello full electric e che non avrà versioni a combustione dovrebbe invece essere la Giulia del 2025, che arriverà dunque tra un paio di anni.

Dopo di lei toccherà al Suv Stelvio, andando poi a far spazio anche alla Tonale. Insomma, la mobilità sostenibile è sicuramente centrale, nella speranza che anche il motorsport possa essere un punto fermo. Il CEO Jean-Philippe Imparato ha già detto che c’è interesse o per correre in F1 o nel FIA WEC con una LMDh, dove sfidare la Ferrari e la Lamborghini.

Vedere il Biscione realmente in pista, come ai tempi d’oro, sarebbe davvero un sogno, così come quello che ci ha regalato un modello della Giulia, nella sua variante chiamata Estrema. Nelle prossime righe, vi spiegheremo nel dettaglio le sue prestazioni, mostrandovi anche alcune immagini di una vettura che può far sognare tutti i fan della casa di Arese.

Alfa Romeo, ecco la splendida Giulia Estrema

L’Alfa Romeo Giulia Estrema è una versione davvero unica, e se vi dovesse capitare di incontrarla in giro sarà molto facile riconoscerla, visto che è dotata di cerchi in lega bruniti da 19”, il suo vero e proprio punto di distinzione dalle sorelle. Ovviamente, è presente anche la scritta Estrema, che ne certifica la grande aggressività e la voglia di svettare.

Gli interni sono un mix di rosso e nero, nel pieno stile della casa del Biscione, con un cambio ZF a ben 8 rapporti ed un volante molto sportivo dotato di cuciture rosse. I motori sono un 2.0 turbo benzina ed un 2.2 turbo diesel, che la spingono rispettivamente a toccare i 280 ed i 210 cavalli, potenze che garantiscono delle grandi prestazioni.

Il prezzo è chiaramente molto importante, visto che parte da ben 67.600 euro, ovviamente escludendo tutti gli optional. C’è da dire che per un’Alfa Romeo così bella e performante gli appassionati più fortunati non si faranno problemi, mentre chi è interessato a farsi un’idea sul suo look, abbiamo caricato questo video pubblicato sul canale YouTube “Rons Rides“.

Il livello di bellezza e di cattiveria stilistica è davvero fantastica, ed è un gran peccato che nei prossimi anni il sound dei motori della casa del Biscione sparirà visto il passaggio alla completa elettrificazione. I puristi del racing, a questo punto, possono godersi questo modello, in attesa di un futuro del tutto diverso.