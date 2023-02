Come mai la Dacia costa così poco? Ecco svelata la motivazione

La Dacia è un marchio che è in netta crescita e che fa segnare vendite da record. Ecco il motivo per il quale costa così poco.

Quello della Dacia è un fenomeno che va in netta controtendenza con il resto del mercato dell’automotive. Il 2022 è infatti stato un anno chiuso con il segno rosso dalla quasi totalità dei costruttori, dilaniati dalla crisi dei microchip, dalla guerra tra Russia ed Ucraina e dai problemi economici che hanno portato i clienti ad evitare di acquistare nuove vetture.

Proprio a causa del conflitto e delle problematiche ad esso legate, molti costruttori sono arrivati, all’inizio dello scorso anno, anche a dover sospendere la produzione di qualche modello, cosa capitata anche a colossi come Volkswagen ed Audi. A tutto ciò si aggiungono gli interminabili periodi di attesa delle consegne, che non portano il compratore ad optare per l’auto nuova.

Tutto ciò ha creato una reazione a catena, visto che chi non acquista un prodotto nuovo va sull’usato, ed i rivenditori ne hanno approfittato per alzare i prezzi, che ora sono alle stelle considerando che si tratta di auto di seconda mano. Insomma, questo settore è in crisi nera e la luce in fondo al tunnel sembra ben lontana, ma c’è qualcuno che può sorridere nonostante tutto.

La Dacia è infatti partita fortissima nel 2023, come confermano i dati sulle vendite del mese di gennaio, dove si inizia già a capire quello che potrà essere l’andamento annuale. Il costruttore romeno ha fatto registrare il 95% delle proprie vendite ai privati, e c’è una chiara strategia dietro a tutto questo.

L’intenzione non è quella di seguire il mercato, ovvero alzando i prezzi come quasi tutti hanno fatto, ma continuare a puntare su un rapporto qualità-prezzo molto conveniente per il cliente, che di questi tempi è oro colato per chi si reca in concessionario. Il 2022, come anticipato, è stato un anno clamoroso, che ha permesso al marchio dell’est Europa di conquistare quote di mercato importanti, divenendo il terzo marchio straniero più venduto in Italia.

La Sandero è l’auto non italiana più venduta nel nostro paese, un risultato davvero strepitoso per questo modello, mentre la Duster è nella top five delle più vendute ai clienti privati. Risultati eccezionali anche per quello che riguarda la Spring, ovvero la prima elettrica prodotta dal marchio romeno. Si tratta della EV meno costosa sul mercato, disponibile a partire da 20 mila euro, ed è la vettura “alla spina” più venduta ai privati in Italia tra quelle straniere.

Si tratta di risultati a dir poco clamorosi per questo marchio, ma ora andremo ad investigare i motivi di questo boom clamoroso. Infatti, il fenomeno del marchio romeno continua ormai da anni, con una scalata che sembra quasi inarrestabile. Ora andremo a capire il motivo per il quale le auto prodotte da questo marchio sono così poco costose, il segreto del loro successo.

Dacia, capiamo perché le auto sono così economiche

Le Dacia hanno un costo ridotto perché vengono prodotte in Romania, dove vi è un costo del lavoro che è decisamente più basso rispetto ad altre parti del mondo. Si tratta, come detto poco fa, di un marchio che è in fase di esplosione, e che ha guadagnato tantissimo dall’accordo con la Renault.

Infatti, i motori vengono prodotti dalla casa francese, risparmiando parecchio sui costi di produzione, visto che il propulsore è la zona che comporta maggiori spese nella progettazione e nella realizzazione dell’auto. Ovviamente, i materiali non possono essere eccelsi visto ciò che si deve pagare per acquistare una Sandero o una Duster, ma il rapporto qualità-prezzo è comunque eccezionale considerando il momento dell’automotive.

La Dacia ha anche attuato una strategia di mercato che ha puntato su una produzione enorme di automobili, ma da vendere a basso prezzo. C’è da dire che i risultati che vi abbiamo proposto in precedenza sono la prova del fatto che questa tattica sta funzionando, ed è probabile che vada avanti anche in futuro.