Incidente terribile: il parcheggiatore distrugge 2 Lamborghini in un sol colpo

Un episodio davvero pazzesco è avvenuto in un hotel di Perth, in Australia, dove due Lamborghini sono andate distrutte in un attimo.

Una Lamborghini è il sogno di tanti ragazzi che sono appassionati del mondo dei motori, ma per qualcuno, in questi ultimi giorni, è diventata un vero e proprio incubo. In questo articolo, infatti, vi racconteremo di un episodio davvero bizzarro, che ha visto coinvolte ben due vetture della casa italiana, che sono state danneggiate in un incidente.

La cosa assurda è che entrambe erano appartenenti allo stesso proprietario, che ora dovrà pensare alle riparazioni. Quando ci si mette al volante di auto di questo tipo, occorre fare grande attenzione, perché viste le loro prestazioni hanno delle reazioni davvero difficili da immaginare e controllare. Molte volte, quando ci si accorge di aver fatto qualcosa di errato, è già troppo tardi.

Spesso sentiamo di incienti anche piuttosto gravi che coinvolgono vetture ad alte prestazioni, che a volte hanno anche delle conseguenze molto pesanti. La cosa positiva, nella storia che vi stiamo raccontare, è che nessuno si è fatto male, visto che l’impatto è avvenuto ad una velocità irrisoria e che non potevano esserci pericoli troppo rilevanti.

Com’è ovvio che sia, vedere delle Lamborghini ridotte in questo modo è un colpo al cuore, soprattutto pensando al fatto che fossero delle edizioni uniche, ancor più di quanto non siano già di per sé tutte le creature della casa di Sant’Agata Bolognese. L’evento di Perth dev’essere un monito per tutti i proprietari.

Lamborghini, pazzesco quello che è avvenuto in Australia

Un qualcosa di davvero clamoroso è avvenuto in Australia, in particolare, nel Crown Towers Resort di Perth, un albergo di lusso situato nella città dell’Oceania. Un parcheggiatore della struttura stava andando a sistemare una Lamborghini Aventador della serie Ultimae, ma proprio durante la manovra ne ha perso il controllo, schiantandosi su una supercar tale e quale.

Oltre al danno, ci si aggiunge anche la beffa, visto che tutte e due le supercar della casa di Sant’Agata Bolognese, erano di uno stesso proprietario. Le auto appartengono, anche se forse è più corretto dire appartenevano, a Laurence Escalante, fondatore della società di tecnologia online Virtual Gaming Worlds, che ha un ufficio a Perth.

Durante il video che abbiamo postato in basso ci sono attimi di concitazione, con qualcuno che si avvicina al parcheggiatore chiedendogli cosa stesse accadendo. Il protagonista dell’incidente ha poi risposto: “Stavo cercando di parcheggiare la macchina come faccio sempre, ma ne ho perso il controllo. Mi dispiace per quello che ho fatto“.

Il parcheggiatore è poi sceso dalla supercar con le mani in faccia, visibilmente rammaricato e scioccato dal fatto che avesse danneggiato il paraurti anteriore della Lamborghini che stava guidando, che ha un valore ovviamente molto elevato considerando la bellezza e l’unicità del mezzo. L’Hotel Crown Perth ha dichiarato in un comunicato ufficiale che sta indagando su quello che è accaduto per cercare di capirne di più.

Ecco cosa è stato scritto: “La sicurezza dei membri del team e degli ospiti del nostro hotel rimane la nostra priorità. Stiamo conducendo una valutazione completa dell’incidente insieme alle persone coinvolte, ma la cosa più importante è che non ci siano stati feriti a causa dell’incidente e questo ci rende molto sollevati“.

Escalante, ovvero il proprietario di entrambe le Lambo, è stato contattato dalla stampa locale per avere qualche dichiarazione, ma per il momento non ci sono notizie da parte sua. Conoscendo il suo immenso patrimonio, pensiamo che per lui non sarà un gran problema sistemare i suoi gioielli, ma è chiaro che vederle danneggiate è sempre un grande dispiacere.

Es un buen momento para aplicar a la posición de valet parking en @CrownPerth!! El dueño de los dos Lamborghini es Laurence Escalante.

Un muchacho de Filipinas que se mudó a Perth y ahora es billionario. pic.twitter.com/NQgq2Ni7vc — Diego Berazategui (@diegoberaza) February 9, 2023

In questo video si vede benissimo tutto ciò che è successo, ed è davvero incredibile quello che è accaduto. Scene come queste non si vedono tutti i giorni, ma quando ci si mette al volante di queste supercar, basta una piccola distrazione o un’accelerazione troppo brusca e si può combinare un vero e proprio patatrac.