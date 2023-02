MotoGP, già scelto il sostituto di Quartararo? La Yamaha sorprende tutti

La MotoGP ha bisogno di campioni come Marquez e Quartararo al top, ma dalla Yamaha arriva una voce curiosa. Ecco cosa sta succedendo.

Manca un mese al via della stagione di MotoGP targata 2023, con la Yamaha che non parte di certo con i favori del pronostico, dopo le difficoltà palesate la scorsa stagione. Nell’ultimo biennio, soprattutto grazie all’immenso talento di Fabio Quartararo, era sempre partita forte, ed è stato questo il segreto che portò “El Diablo” al titolo iridato nel 2021.

Lo sviluppo e la superiorità della Ducati nella seconda parte della passata stagione hanno fatto tutta la differenza del mondo, e per il rider transalpino non ci fu nulla da fare contro la rimonta di Pecco Bagnaia. Molti hanno sottolineato i suoi errori di guida avvenuti ad Assen ed a Phillip Island, ma in quella situazione era davvero complesso cercare di far meglio. I test di Sepang hanno confermato il netto margine della Desmosedici GP23, mentre la M1 non è cresciuta come si poteva sperare.

Nel frattempo, Lin Jarvis ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti relative al futuro del suo team, soprattutto in chiave piloti. La MotoGP è un mondo che procede molto velocemente, e con i tanti giovani talenti che ci sono alla finestra nessuno può mai essere sicuro del proprio posto. Ecco chi potrebbe arrivare presto nel team giapponese.

MotoGP, Alonso Lopez nel mirino della Yamaha

La MotoGP è ricca di giovani talenti che vogliono mettersi in mostra, ed uno degli ultimi arrivati è Augusto Fernandez, che dopo aver vinto il titolo mondiale della Moto2 al termine di un grande duello con Ai Ogura debutterà in KTM con il team GasGas. Alla finestra c’è anche un altro ragazzo che si è messo ben in mostra nella categoria di mezzo, e stiamo parlando di Alonso Lopez.

Nato a Madrid il 21 dicembre del 2001, ha fatto vedere delle grandi cose lo scorso anno con la Boscoscuro, azienda veneta, situata a Lugo di Vicenza, che prima del 2021 si chiama Speed Up. Al Gran Premio di San Marino e della Riviera dello scorso anno, disputato a Misano, è arrivata la sua prima vittoria in carriera, e non contento, Lopez ha poi piazzato il bis imponendosi anche in Australia, sulla mitica pista di Phillip Island.

Uno che vince su dei tracciati così complicati è sicuramente un gran talento, che Lin Jarvis, boss della Yamaha, pare aver messo già nel mirino. Le sue parole non lasciano spazio all’immaginazione: “Tutti siamo a conoscenza del funzionamento dell’ambiente delle due ruote, ed io, per via del mio lavoro, devo valutare tutte le opportunità che ci sono sul mercato“.

La Yamaha è seriamente interessata a Lopez, e la volontà sarebbe quella di farlo debuttare in MotoGP con un team satellite in futuro. Come ben sappiamo, al momento la casa di Iwata non dispone di una seconda squadra, ma ci sono trattative in corso con il Mooney VR46 Racing Team, che però ha un contratto con la Ducati anche per il 2024.

Oltre a questo, c’è anche un altro problema, vale a dire la presenza di Marco Bezzecchi e Luca Marini, ovvero i piloti titolari che sembrano inamovibili. La sensazione è che Lopez possa, in qualche modo, essere il sostituto prescelto di Fabio Quartararo, qualora il campione del mondo della top class nel 2021 dovesse decidere di salutare la Yamaha in futuro.

La casa nipponica ha tanti guai da risolvere legati al potenziale della moto, ma è normale che ci si debba sempre guardare intorno anche per puntare su piloti competitivi. Questa voce, ovviamente, non può lasciare tranquillo Franco Morbidelli, che si trova di fronte alla stagione della svolta.

Il rider capitolino ha l’ultima occasione per cercare di mantenere la propria sella, e dopo le deludenti prestazioni dello scorso anno su di lui ci sarà una grande pressione. Jarvis ha detto che il suo posto può essere preservato soltanto con un netto cambio di passo, un vero e proprio ultimo colpo da trovare in fretta.