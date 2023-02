MotoGP, la Honda svela la RC213V 2023: ecco la nuova livrea

La Honda mostra l’arma del riscatto per cercare di ridurre il gap dal vertice della MotoGP. Ecco la moto di Marquez e Mir per il 2023.

Per la Honda il 2023 dovrà rappresentare la stagione del riscatto, nel tentativo di riavvicinarsi alle prime della classe della MotoGP. Il team più vincente nella storia del Motomondiale è assente dal gradino più alto del podio dall’ottobre del 2021, mese nel quale Marc Marquez vinse prima ad Austin e poi a Misano, dimostrando di essere tornato al top della forma dopo il terribile infortunio di Jerez de la Frontera dell’anno precedente.

Lo spagnolo poi cadde in un allenamento in off-road procurandosi nuovi problemi di diplopia, ed anche nel 2022 ha dovuto saltare diverse tappe a causa dell’ennesima operazione alla spalla destra, a cui si sottopose dopo il Gran Premio d’Italia del Mugello. Questo lo costrinse a star fuori per tutta l’estate, tornando in pista solo ad Aragon.

Dopo questo sfortunato appuntamento, dove si ritirò al primo giro per via dei contatti con Fabio Quartararo e Takaaki Nakagami, Marc siglò una clamorosa pole position sul bagnato in Giappone, per poi strappare un clamoroso secondo posto in gara a Phillip Island. Riuscire a fare queste magie con la peggiore moto sulla griglia della MotoGP è davvero un qualcosa che solo i fenomeni come lui possono fare, ed è ciò che è accaduto.

Tuttavia, è ovvio che sia troppo poco per pensare di battagliare per il titolo mondiale, contro uno squadrone Ducati che è nettamente superiore. La casa di Borgo Panigale è divenuta una macchina da guerra, che pare impossibile da battere per ora. Marquez aveva detto che la sua moto era troppo lontana anche nei test di Valencia di fine stagione scorsa, e dopo quelli di Sepang disputati quasi due settimane fa non sembrano esserci stati troppi cambiamenti.

Questo è un dato ovviamente allarmante, perché il mondo delle due ruote ha bisogno di un fenomeno come il nativo di Cervera, che è in grado di fare una bella differenza ma che non può metterci sempre una pezza se il suo mezzo tecnico è troppo inferiore rispetto a quello che hanno a disposizione i suoi rivali.

Al suo fianco, per la stagione 2023, è arrivato Joan Mir direttamente della Suzuki, vale a dire il campione del mondo del 2020. Per la prima volta, la casa nipponica ha deciso di puntare su due alfieri che hanno già vinto il titolo, cosa che non era mai successa in tempi recenti se si esclude il 2019, quando al fianco di Marc arrivò Jorge Lorenzo, che non riuscì mai a raggiungere il podio in un’annata davvero terribile.

MotoGP, ecco le forme ed i colori della nuova Honda

La Honda ha ufficialmente presentato la nuova RC213V che andrà a caccia delle prime posizioni nella stagione di MotoGP targata 2023. L’evento di Madrid non ci ha lasciato troppe novità, visto che la livrea è quella classica della Repsol, mentre la moto è chiaramente mascherata per non mostrare tutto subito.

Nei test della Malesia abbiamo visto alcune soluzioni sicuramente nuove per quello che riguarda la moto nipponica, ma in gran parte riprese dai rivali. Sul posteriore sono state montate le ali di scuola Ducati che ormai hanno conquistato tutti, mentre è stata anche provata una carena con il gradino, lanciata lo scorso anno dall’Aprilia.

In sede di presentazione sono state confermate le alette, sulle quali ci fu anche una piccola discussione tra Marquez ed i suoi tecnici in Malesia. La MotoGP, come detto in precedenza, deve augurarsi che questa Honda sia un netto passo in avanti, che consenta al nativo di Cervera di dar battaglia alla concorrenza grazie al suo talento.

Tra pochi giorni si tornerà in pista a Portimao per gli ultimi test pre-stagionali, che saranno ancor più importanti visto che si girerà sulla pista della prima gara, prevista per il 26 di marzo con il Gran Premio del Portogallo. I team dovranno raccogliere tante informazioni, e la Honda spera nel miracolo che le dia una mano.