Chi è il benzinaio più caro d’Italia? Ecco dove si trova

Una storia che ha del paradossale. I prezzi praticati da questo benzinaio sono, veramente, proibitivi. Ecco dove si trova.

E’ un momento molto complesso per gli automobilisti italiani. Chiunque abbia un’automobile conosce la drammatica situazione in cui è ripiombata l’Italia nel 2023. Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, un anno fa, i prezzi della benzina sono schizzati alle stelle. Nel marzo 2022 il gasolio ha iniziato a superare persino la verde, uno scenario inquietante per i possessori di macchine diesel.

La problematica ha sconvolto coloro che avevano, in altri tempi, acquistato un’auto diesel. La guerra scoppiata in Ucraina ha messo a rischio le forniture di diesel dalla Russia, oggi addirittura vietate. Le sanzioni comminate hanno generato un rialzo dei costi generale. Dopo gli anni molto difficili della pandemia, l’inflazione ha toccato cifre inimmaginabili. Persino un pieno di benzina sta diventando un lusso.

Gli esperti di Reuters hanno fatto una attenta analisi sulla vicenda, parlando di una situazione invernale meno catastrofica del previsto, a causa del calo dei consumi di gasolio per riscaldamento. Per fortuna l’inverno 2023, salvo qualche settimana, è stato meno freddo del previsto, ma sul lungo periodo lo scenario è molto incerto. Il prezzo in modalità self della benzina si attesta a 1,864 euro/litro. Centesimo meno, centesimo più, il dato rappresenta una media indicativa.

Il prezzo del diesel, sempre in modalità self, è di 1,857 euro/litro in media. Da alcuni distributori troverete anche alcune compagnie a 1,872 euro/litro, ma rispetto a prima diesel e benzina si sono livellate, a favore anche di un ribasso del diesel. In merito al servito, il prezzo è già irragionevole. Parliamo di un costo medio di 2,006 euro/litro, con le compagnie che oscillano tra 1,948 e 2,074 euro/litro. La media del diesel si attesta a 2 euro/litro, con una oscillazione compresa tra 1,934 e 2,056 euro/litro.

Il Gpl continua a rimanere una alternativa validissima per risparmiare, aggirandosi tra 0,797 e 0,829 euro/litro, mentre il prezzo del metano si posiziona in media tra 1,885 e 2,142 euro/kg. Se già queste cifre vi sembrano alte, tenetevi forti perché vi è un benzinaio in Italia che applica dei prezzi da capogiro. Ferrari, quanto costa un pieno di benzina? La cifra vi farà girare la testa.

Il benzinaio più caro d’Italia

Si chiama Alfonso Centrone e gestisce da oltre 30 anni un distributore di benzina in centro a Trani, in Puglia. Per sua stessa ammissione, nemmeno la sua famiglia si rifornisce da lui. I prezzi praticati dal distributore pugliese sono 2,34 euro al litro la benzina e 2,44 euro il diesel. Una storia che è diventata nota sul web, grazie ad un servizio di Telenorba condiviso su TikTok da un utente. Quali sono le auto a benzina meno care? Ci sono delle sorprese.

E’ subito stato soprannominato il benzinaio più caro d’Italia, avendo applicato dei prezzi esorbitanti. Nessun altro sul nostro territorio si era mai spinto così in alto. “Personalmente mi spiace – ha dichiarato il benzinaio, come riportato dal Mattino – io stesso non faccio benzina qui. Il prezzo viene stabilito dalla compagnia, il mio guadagno è sempre di 3 centesimi: può anche aumentare a 50 euro il litro, il mio guadagno è sempre quello”.

La pompa di benzina si trova nel pieno centro di Trani, ma da lui si riforniscono, principalmente, le vetture dell’acquedotto e quelle delle forze dell’ordine, in virtù di una convenzione in vigore con l’amministrazione. “Non ho la più pallida idea di come risolvere la situazione – ha aggiunto Centrone – il costo lo abbiamo abbassato quando hanno tolto le accise ma sappiate che noi benzinai ci abbiamo rimesso soldi, le abbiamo anticipate noi e sono convinto di aver perso quei soldi”.

In sostanza l’uomo ha raccontato di aver richiesto un abbassamento dei prezzi, ma non ha mai ricevuto risposta dalla compagnia. Se pensate che ci è andato a guadagnare da questa situazione non è, esattamente, vero. Anzi ci ha rimesso molti soldi, dovendo anche rifornirsi personalmente dalla concorrenza.