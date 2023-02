Ferrari, quanto costa un pieno di benzina? La cifra vi farà girare la testa

Possedere una Ferrari già richiede un importante investimento, tuttavia dal benzinaio rimarrete altrettanto senza parole. Considerati i consumi e il prezzo attuale della benzina la cifra di un pieno è serissima.

Immaginatevi di poter avere la fortuna di avere nel proprio garage un gioiellino del Cavallino Rampante. Dopo tutti gli sforzi per il prezioso acquisto, potete finalmente godervi la potenza dei motori modenesi. Quando acquistate un’auto ad alte prestazioni dovete anche pensare ai costi per mantenerla, tra superbolli e tagliandi. Un’altra spesa ingente è dettata dal costo della benzina.

Purtroppo in Italia i costi dei carburanti continuano a crescere e tutto ciò rende ancora più complesso potersi permettere delle supercar. Andare in giro in Ferrari è, sicuramente, un privilegio, anche più di prima. La crisi economica imperversa alle nostre latitudini e le ultime politiche non hanno, certamente, facilitato la diffusione di prodotti di lusso. In Italia si vedono sempre meno Ferrari, ma crediamo che tutto ciò sia legato anche al costo sempre più alto delle vetture del Cavallino rampante.

Negli anni ’70 il valore più alto del modello di punta della Ferrari superava, leggermente, agli attuali 100.000 euro. Oggi il top di gamma, con qualche optional, arriva a costare mezzo milione di euro. Una differenza non di poco conto, in un momento storico dove in Italia già si fa fatica a svecchiare il parco auto più vetusto d’Europa. In alcune aree nostrane, però, è ancora possibile avere la fortuna di incrociare qualche facoltoso cliente della casa modenese. Gli acquirenti stranieri, inoltre, adorano venire a sgasare sulle magnifiche strade del Belpaese. Ferrari Purosangue stravolta: il SUV di Maranello cambia pelle.

Senza girarci troppo intorno, chi si può permettere di avere nel garage una Ferrari già conduce un tenore di vita molto elevato. I super ricchi, probabilmente, non fanno nemmeno una grande attenzione a quanto spendono dal benzinaio. Molti acquistano supercar per collezione, girandoci molto poco, magari solo nel weekend. Sulle strade di tutti i giorni i consumi sono molto diversi rispetto ad una “tirata” in pista a full gas. Ferrari Testarossa venduta e a cifra folle: guardate perché.

Ferrari, ecco il costo di un pieno

Le moderne Ferrari sono dotate di un manettino per rendere guidabile le vetture in ogni evenienza. La SF90 Stradale, svelata per il novantesimo anniversario della nascita della Scuderia, è la prima ibrida della storia, montando un propulsore con un’unità elettrica MGU-K abbinata all’ERS. Il manettino presenta le seguenti modalità: elettrica eDrive, Hybrid con un l’accensione del motore termico solo se necessario, Performance con motore termico sempre in funzione, e Qualify, entrambi i motori lavorano insieme, regalando emozioni uniche all’automobilista con la massima potenza combinata di 1000 cavalli.

La vettura ibrida permette di contenere, leggermente, i costi. La SF90 Stradale, infatti, offre la possibilità di poter viaggiare entro il limite di velocità autostradale italiano per 25 km in modalità elettrica. Quando scatta da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi o 0 a 200 km/h in meno di 7 secondi, la benzina ci mette poco a finire. Il costo del pieno varia in base alla grandezza del serbatoio e le tante Ferrari hanno una capacità di carico differente. Il prezzo medio nazionale in modalità self della benzina si attesta oggi a 1,867 euro/litro, mentre il prezzo della benzina in modalità servito si aggira, in media, sui 2,0 euro/litro.

Difficilmente vedrete un “ferrarista” che non si fa fare il pieno da benzinaio. Prendiamo ad esempio una Ferrari 458 Italia, con un motore 4.5 V8 Euro 5 aspirato a benzina con serbatoio di 86 litri, ci vorranno 172 euro in modalità servito. Vi sono Ferrari che hanno serbatoi più ampi, come ad es. la F12, e di conseguenza il conto da pagare al benzinaio sarà più salato. Anche nella modalità self non si scende di questi tempi sotto i 150 euro per un pieno della berlinetta. Una cifra che, dati anche i consumi delle Rosse, non è di poco conto.