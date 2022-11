Quali sono le auto a benzina meno care? Ci sono delle sorprese

Il mondo dell’auto è in grossa crisi a causa delle scarse vendite e dei rincari. Ora vi sveleremo una classifica sulle meno costose.

Per il mercato dell’auto il momento attuale è di quelli veramente neri. Le difficoltà sono estreme, e non basta il segno verde sul mese di ottobre rispetto a 12 mesi fa per sperare di essere usciti dalla crisi in maniera definitiva. Il 2022 verrà chiuso con un pesante calo se confrontato allo scorso anno, quando il Covid-19 ha avuto un impatto sicuramente maggiore sull’economia.

La crisi che stiamo vivendo, conseguente alla pandemia ed alla guerra tra Russia ed Ucraina, ha rivoluzionato le nostre vite, con rincari continui ed una situazione economica con pochi precedenti. Il caro carburanti è stato contenuto con il taglio alle accise, che è stato prolungato sino al 31 dicembre, ma ciò non toglie nulla ad una situazione che continua a terrorizzare i cittadini.

In un momento simile, si continua a parlare e molto dell’auto del futuro, che probabilmente sarà full electric, anche se i costi di acquisto impediscono a chi è interessato a comprare una nuova vettura di scommettere sulle tecnologie del futuro. Questa realtà, almeno in Italia, pare ancora lontana, come dimostrano le vendite in calo delle EV.

Nonostante questo, i costruttori stanno puntando sempre di più, in termini di ricerca e sviluppo, sulle nuove tecnologie, accantonando, man mano, le vetture a benzina o diesel. La Ford ha deciso di eliminare dalla propria gamma modelli storici come la Fiesta, la S-Max o la Galaxy, e la Volkswagen sta pensando ad una nona serie della Golf soltanto elettrica. I cambiamenti sono all’ordine del giorno, ma le auto a benzina continuano ad essere le più vendute, ed oggi vi sveleremo una classifica molto curiosa.

Auto, ecco quelle a benzina nuove meno costose

Al giorno d’oggi, l’acquisto di un’auto nuova non è più una priorità per la gran parte dei cittadini, ma ci teniamo comunque a darvi un consiglio se ne state cercando una che sia economica. Eccovi, dunque, una classifica delle 10 vetture a benzina meno costose che potrete trovare sul mercato. Partiremo dalla più cara per poi salire di prezzo.