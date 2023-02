Leclerc tradisce la Ferrari? Ecco il suo modello di FIAT preferito

Il driver della Ferrari, Charles Leclerc, presenta una collezione di supercar del Cavallino di altissimo profilo, ma ha un debole per una vecchia FIAT.

Charles Leclerc ha tolto i veli alla nuova auto ad effetto suolo del Cavallino. La SF-23 si è mostrata in tutto il suo splendore sul circuito di Fiorano, nel giorno dedicato agli innamorati. Se il monegasco, sul piano sentimentale, è tornato single, nel Motorsport non ha tradito la Rossa. Dopo un anno di apprendistato nel circus al volante dell’Alfa Sauber, il #16 è stato accolto nella grande famiglia Ferrari nel 2019.

Il driver della FDA ha subito fatto la differenza al debutto, surclassando un quattro volte campione del mondo come Sebastian Vettel. Nel 2019 ha vinto le sue prime due gare su due tracciati iconici, entrando nel cuore dei tifosi della Ferrari. I trionfi di Spa e Monza sono stati conditi sempre da emozioni fortissime. Avrebbe potuto celebrare molte più vittorie se solo avesse avuto auto più competitive e un pizzico di fortuna in più.

Gli strateghi non hanno reso la vita facile al monegasco, nemmeno a bordo della valida F1-75. Dopo due anni e mezzo di mancate vittorie, la Rossa è tornata sul primo gradino del podio in Bahrain nel 2022. Un successo clamoroso, a cui hanno fatto seguito altre due prestazioni convincenti. Il monegasco ha lottato per la vittoria in Arabia Saudita contro il campione Verstappen, festeggiando il primo grand chelem in carriera in Australia. Il #16 sembrava poter battagliare per il titolo mondiale, ma tutto è finito troppo presto.

Il sogno di Charles e di milioni tifosi della Rossa si è distrutto tra problemi tecnici, sbagli strategici ed errori alla guida. Alla lunga il prodotto dell’Academy della Ferrari potrebbe anche stancarsi di non lottare per il mondiale. Il suo obiettivo dichiarato nel 2023 è puntare al riconoscimento iridato. Il coetaneo Max Verstappen è diventato il punto di riferimento in pista. Sembra passata una vita da quando i due lottavano fianco a fianco nel 2019. La carriera del figlio d’arte di Jos ha spiccato il volo, mentre il monegasco rischia di rimanere l’eterna promessa.

L’appellativo “predestinato” fin qui non gli ha portato fortuna. Nel 2022, nel complesso, sono arrivate solo 3 vittorie (l’ultima della Rossa in Austria, oltre 6 mesi fa) nonostante 9 pole position. Charles è diventato il mago del giro secco ma rischia di essere il pilota con più pole della storia senza corona. E’ stato molto condizionato dalle performance della SF1000 e della SF21, ma ha trovato la quadra, rinascendo al volante della F1-75. Ha chiuso, per la prima volta, al secondo posto della classifica piloti.

Leclerc e la sua passione per le auto

Charles non guida la Rossa solo in pista, ma possiede una 488 Pista Spider. La vettura è stata confezionata su misura del venticinquenne, presentando una colorazione sul cofano della bandiera del Principato di Monaco. Le strisce bianche e rosse sul nero mettono in risalto il carattere sportivo della supercar. Le performance sono da brividi: la velocità massima è superiore ai 340 km/h. E l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 2,8 secondi.

Il vincitore di 5 Gran Premi di F1 può vantare anche una elegante Ferrari Roma. Presente nel suo box anche una 812 Superfast, spinta da un motore V12 capace di erogare una potenza di 800 cavalli. Non presente nel suo garage privato, ma conservata nella collezione del Principe Alberto di Monaco, c’è anche una magnifica SF90. La monoposto sulla quale ha debuttato nel 2019 in Ferrari. Il gioiello del Cavallino è esposta nel museo del Principato.

Tra tutte queste supercar mai avremmo immaginato una preferenza per un modello FIAT. Ma secondo quanto riportato sulla Gazzetta dello Sport, il pilota predilige una 500 Lusso. “Il modello, in produzione del 1957 al 1975, era stato acquistato dal padre di Leclerc. Il talento monegasco non rinuncia al piacere di guidare questa utilitaria dalla potenza di 22 Cv e dalla velocità massima di 95 km/h”, come si evince sulla Rosea.