Leclerc, problemi con i parcheggi? Guardate che combina

Charles Leclerc è un fenomeno nel guidare la sua Rossa, ma nei parcheggi non appare un asso. Date una occhiata ad alcune manovre del monegasco.

Charles Leclerc tra pochi giorni presenzierà al car reveal della sua nuova monoposto Ferrari. L’erede della F1-75 dovrà essere una vettura fenomenale, se l’obiettivo è piegare la resistenza dei campioni del mondo della Red Bull Racing. Il monegasco nella scorsa stagione ha registrato 9 pole position. Un numero impressionante, ma alle partenze al palo non sono corrisposte altrettante vittorie.

Il #16, nel 2022, aveva iniziato con il piede giusto, conquistando un hat-trick in Bahrain, a distanza di due anni e mezzo dall’ultima vittoria e un grand chelem in Australia. La delusione per i fan è stata cocente perché sembrava essere tornata la Ferrari dell’era Montezemolo dei primi anni duemila. L’alba rossa, invece, è stata una illusione. Dalla quarta tappa in poi, Max Verstappen ha fatto la differenza, vincendo Gran Premi in rapida successione. Per Charles è stata una enorme delusione. Frenato da problemi tecnici e dalle strategie sbagliate, il #16 ha colto solo un altro successo in Austria, tra le mura nemiche del RB Ring.

Leclerc, al termine del 2022, si è dovuto coprire dagli attacchi della seconda guida della squadra austriaca. Grazie al suo estro è riuscito a conservare la seconda piazza nella graduatoria dei driver, ma non è rimasto soddisfatto dall’operato della Scuderia. Senza mezzi termini, il pilota della FDA ha dichiarato che vorrà lottare nel 2023 per la corona iridata. L’ultimo campione del mondo della Rossa è stato Kimi Raikkonen, nel 2007. A distanza di 15 anni dall’ultimo titolo di un ferrarista, non è più possibile commettere altri errori.

Il problema di Charles Leclerc

Nel circus il monegasco ha dimostrato di essere un fenomeno assoluto, riuscendo a tenere testa nel 2019 ad un quattro volte campione del mondo come Sebastian Vettel. Al suo primo anno a Maranello CL16 surclassò il #5, vincendo a Spa Francorchamps e Monza. Nei successivi due anni la sua carriera è stata arrestata da due Ferrari pessime. Ferrari, Sainz al servizio di Leclerc? Felipe Massa non ha dubbi.

Le monoposto SF1000 e SF21 non hanno permesso all’alfiere della Rossa di lottare per il primo gradino del podio. Nel 2022, dopo tanta attesa, ha avuto in dote un’auto ad effetto suolo all’altezza del suo talento. In stagione ha commesso solo due errori, a Imola e al Paul Ricard, ma la squadra ha compiuto sbagli imperdonabili ad altissimi livelli. Di fatto si è trattato di una delusione cocente, anche perché Leclerc avrebbe potuto vincere almeno il doppio della gare, per ammissione dello stesso ex team principal Mattia Binotto.

Charles ha un contratto con la Scuderia Ferrari, sino al termine del 2024. Nonostante non abbia ancora lottato, sino alla fine, per la conquista di un titolo iridato, il monegasco è entrato nel cuore degli appassionati del Cavallino. Il suo stile sempre genuino, lo ha reso uno dei personaggi più in voga del circus. Nella vita del venticinquenne tutto sembra perfetto, ma c’è un problemino inaspettato. Ferrari, Leclerc rinnova? Vasseur lascia qualche ombra.

Charles possiede una magnifica 488 Pista Spider personalizzata. Si tratta di un’auto molto costosa, che parte da 326.000 euro. La carrozzeria è caratterizzata, come osserverete in basso, da una colorazione con strisce bianche e rosse sul cofano in omaggio alla bandiera del Principato. Il motore V8 garantisce 790 cavalli di puro divertimento. Il #16 possiede anche una splendida Ferrari Roma. Charles è un asso della velocità, ma quando si tratta di parcheggiare le vetture non è sempre a suo agio.

So… Charles Leclerc cannot park a car to save his life. A thread. (1/10) pic.twitter.com/bs3d3ohQvI — Elle 🦘🦁 CL16 & MV1 | protagonists (@ilpredestinato_) February 2, 2023

Alcune sue manovre sono così brutte che sono diventate un trend sui social. A differenza di noi comuni automobilisti, probabilmente l’alfiere della Scuderia può permettersi le multe se la polizia o i vigili urbani trovano l’auto mal posizionata. Vi proponiamo alcuni “mitici parcheggi” del monegasco che è spesso incurante di posizionare le sue Ferrari nello spazio contrassegnato. Non imitatelo.