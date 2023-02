La Mercedes si “intromette” nel lancio Ferrari? Situazione bizzarra

Un fatto curioso ha visto protagonista la Mercedes nel giorno della presentazione della Ferrari. Quel che è accaduto non sfugge ai fan.

La stagione di F1 targata 2023 è alle porte, e la giornata di San Valentino ha dato la possibilità ai tifosi di gustarvi le prime immagini della nuova Ferrari, quella SF23 che nasce con l’obiettivo di riportare a casa il titolo mondiale dopo un digiuno davvero troppo prolungato nel tempo. Per farlo, tuttavia, occorrerà battere la Red Bull e la Mercedes, ovvero le squadre che hanno dominato il Circus dal 2010 in avanti.

Il team di Brackley è assetato di rivincita, dopo un 2022 sorprendentemente deludente ed in cui non è mai stato in lotta per il titolo. Lewis Hamilton e George Russell non hanno potuto nulla, specialmente nella prima parte di stagione, nonostante una monoposto che, secondo le indiscrezioni, avrebbe dovuto dominare la scena.

Prima dei test in Bahrain che anticipavano la scorsa stagione, la Mercedes aveva del tutto rivisto la vettura che si era presentata a Barcellona, portando in pista il concetto no sidepods che stregò del tutto la griglia. Secondo le voci di corridoio, si diceva che quella vettura fosse stata di circa un secondo al giro più veloce rispetto a quella originaria nelle simulazioni, ma la pista diede poi ben altri riscontri.

Sin dai primi giri sul tracciato di Sakhir, la freccia d’argento palesò degli evidenti problemi di porpoising, un disturbo tipico delle monoposto ad effetto suolo, che abbiamo ben imparato a conoscere nel corso del 2022. Tutto ciò portò i tecnici ad alzare la vettura per evitare che toccasse troppo a terra, rendendola molto più lenta sia nelle curve che sui rettilinei.

Si trattò di un brusco risveglio dopo gli otto titoli costruttori ed i sette piloti vinti tra il 2014 ed il 2021, che riportò il team di Brackley alle difficoltà dell’epoca pre-power unit. Va però detto che la squadra diretta da Toto Wolff non si è mai arresa, e con gli sviluppi le cose sono migliorate durante l’anno.

Una grande vittoria politica è stata rappresentata dalla famosa TD39, la direttiva tecnica introdotta in Belgio per controllare il porpoising stesso e la flessione dei fondi. Il cambio regolamentare condusse al definitivo crollo la Ferrari, permettendo alla Red Bull di fare il vuoto sugli altri ed alle frecce d’argento di tornare competitive.

La prima pole position arrivò in estate con Russell, in Ungheria, e fu proprio l’ex Williams ad ottenere l’unica vittoria, imponendosi in Brasile, dopo aver trionfato anche nella Sprint Race del sabato. Per una squadra abituata a dominare, vincere una sola corsa è stato un brodino, ed il 2023 dovrà avere tutto un altro sapore.

Nel frattempo, nel giorno della presentazione della Ferrari, l’account ufficiale del team di Brackley ha strappato un sorriso ai fan, intrufolandosi proprio nel grande evento organizzato dal Cavallino. Ai più attenti, di certo, la cosa non è sfuggita, ed ora ve la racconteremo nel dettaglio. Ci sarà da ridere.

Mercedes, l’account social si inserisce alla presentazione

I più attenti che stavano seguendo la presentazione della nuova Ferrari sul canale YouTube della F1 hanno notato un commento della pagina ufficiale della Mercedes, i cui admin hanno scritto: “La W14 verrà presentata domani“. Ancora una volta, i profili social del team di Brackley hanno strappato una risata ai tifosi, come sono abituati a fare ormai da tanto tempo.

Dal punto di vista della gestione di queste piattaforme, la Mercedes e la Red Bull si sono spesso palesate come le migliori in assoluto, e la sensazion è che anche stavolta la squadra anglo-tedesca abbia confermato questa tendenza. Social a parte, ora è il momento di lasciare la parola alla pista, il giudice supremo.

Tra poche ore, anche la F1 W14 verrà svelata in anteprima mondiale, e c’è da dire che attorno a questa macchina c’è molto hype. Dopo un 2022 terribile, siamo sicuri che Toto Wolff non tollererebbe un ulteriore fallimento, conoscendo la sua anima da vincente nato. La sfida è appena cominciata.