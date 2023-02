Ferrari, l’ora della verità: svelata la SF23 di Leclerc e Sainz

La Ferrari ha finalmente tolto i veli alla nuova SF23, la vettura che va a caccia del titolo mondiale. Ecco com’è la nuova Rossa.

Dopo un’attesa durata tutto l’inverno, la Ferrari ha nuovamente catalizzato su di sé tutte le attenzioni mediatiche. La SF23 di Charles Leclerc e Carlos Sainz è stata presentata a Maranello, alla presenza dei tanti club di tifosi che si sono ritrovati per dare il benvenuto alla monoposto che cercherà di portare a casa il titolo mondiale dopo un decennio e mezzo di digiuno.

Il clima è quello delle grandi occasioni, e non potrebbe essere altrimenti viste le ottime indiscrezioni che sono emerse dalla Gestione Sportiva in questi mesi. La nuova SF23 si presenta come vettura più affidabile, leggera ed aerodinamicamente evoluta, il giusto mix che, se confermato, potrebbe seriamente candidarla al ruolo di pretendente per il bottino grosso a fine stagione.

Ci si attende moltissimo da questa monoposto, che ha fatto parlare tanto di sé in queste ultime settimane e che vuole stare davanti a tutti. Fondamentalmente, per essere competitivi per tutto l’anno occorrerà migliorare in quattro macro-aree, non tutte legate alla vettura.

Prima di tutto, servirà essere affidabili, eliminando i guai che si sono visti lo scorso anno. Stando a quanto emerso, la power unit è stata rivista e migliorata, in modo anche da recuperare i cavalli persi durante la seconda parte della scorsa stagione per prevenire ulteriori rotture.

Inoltre, risulterà fondamentale azzeccare gli sviluppi, dal momento che un inizio di stagione positivo, come ci ha insegnato il 2022, può essere del tutto inutile senza dare continuità a livello di upgrade. La Red Bull e la Mercedes hanno dimostrato una bravura incredibile da questo punto di vista, e competere con loro non sarà affatto semplice.

Altra cosa da migliorare sono ovviamente le strategie, uno dei grandi talloni d’Achille degli ultimi anni. Nonostante l’addio di Mattia Binotto e l’arrivo di Frederic Vasseur come team principal, Inaki Rueda è rimasto a capo delle tattiche, e la speranza è che sia stato indottrinato per bene per evitare altri disastri.

Ultimo punto da migliorare, ma non per importanza, è ovviamente quello legato alla gestione dei piloti. Leclerc deve essere messo al centro del progetto, ed occorre puntare su di lui dopo quello che ha fatto vedere lo scorso anno, frenando le eccessive ambizioni di Sainz. I due dovranno anche evitare qualche errore di guida di troppo, per sperare di poter competere con un computer come Max Verstappen che ormai non sbaglia più nulla.

Ferrari, la SF23 è davvero splendida e fa già paura

La Ferrari ha tolto i veli alla nuova SF23 in quel di Maranello, per poi andare subito in pista a Fiorano e completare i primi chilometri, verificando che sia tutto al proprio posto in termini di sistemi. La nuova monoposto ha stregato tutti per la propria eleganza, e sull’ala posteriore è stata riproposta la scritta della Scuderia modenese che si era vista lo scorso anno a Monza, ma colorata di bianco e non più di giallo.

Charles Leclerc e Carlos Sainz sono rimasti stregati dal nuovo missile rosso, ed anche il nuovo team principal, ovvero Frederic Vasseur, è apparso molto emozionato, essendo per lui la prima presentazione alla guida del team di Maranello. Il tempo delle chiacchiere, a questo punto, sta per terminare, visto che tra poche ore si andrà già in pista.

Il materiale verrà poi spedito tutto in Bahrain, dove il prossimo 23 di febbraio inizierà la tre giorni di test invernali, proprio sulla pista che ospiterà la prima gara stagionale. La Ferrari, a quelle latitudini, piazzò una devastante doppietta lo scorso anno, che sarebbe poi corrisposta all’ennesima illusione.

La SF23 deve far dimenticare tutte le delusioni degli anni scorsi, per provare almeno a giocarsela sino in fondo, senza dover arrancare già dall’estate. Le premesse per far bene ci sono tutte, ed allora non resta altro che andare in pista e vincere. Ecco i primi scatti di una Rossa pronta a far sognare tutti i tifosi.