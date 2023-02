F1, Vasseur promette già battaglia: vuole una Ferrari davanti

Frederic Vasseur è sotto gli occhi di tutti in questo momento in F1, essendo stato presente all’unveil della sua Ferrari. Ecco le sue parole.

La Ferrari ha tolto i veli alla sua nuova monoposto, la SF23 che concorrà nel mondiale di F1 targato 2023. La Scuderia modenese punta in alto con questa vettura, che sarà la prima sotto la guida di Frederic Vasseur nel ruolo di team principal, il quale dovrà gestire sicuramente una situazione non facile, non tanto per il discorso legato al potenziale della monoposto.

La Scuderia modenese non vince un titolo mondiale costruttori dal lontano 2008, mentre quello piloti risale al 2007 con Kimi Raikkonen. Fermandoci a riflettere su quanto tempo sia passato da quei momenti, scopriamo che ci troviamo immersi in un mondo del tutto diverso, che con quello dell’epoca non ha più nulla a che fare.

La maledizione legata ai 21 anni trascorsi tra il titolo del 1979 vinto da Jody Scheckter e quello del 2000 con Michael Schumacher è sempre più vicina, e la speranza dei tifosi della Ferrari è che il 2023 possa essere l’anno della svolta. I fan, in questi mesi, si sono attaccati anche alla cabala, visto che Charles Leclerc, che corre con il numero 16, potrebbe riportare il titolo a Maranello a 16 anni di distanza da Raikkonen.

Di questo se ne era parlato anche lo scorso anno, ma è chiaro che, alla fine di tutto, è la pista che deve dare il proprio giudizio definitivo. Vasseur dovrà occuparsi di una gestione dei piloti che sarà molto complessa, visto che Leclerc ha dimostrato di poter essere un leader, ma Carlos Sainz, nelle sue dichiarazioni, ha avanzato pretese da prima guida.

Carlitos ha vinto il suo primo Gran Premio lo scorso anno in quel di Silverstone, ma soltanto grazie ad una strategia suicida che ha tolto il primo posto al compagno di squadra. Per il resto, ha concluso con ben 62 punti di ritardo, nonostante un numero minore di rotture e delle tattiche di gara sempre migliori rispetto a Leclerc. Le prime gare ci potrebbero già fornire qualche risposta sulle gerarchie.

F1, Vasseur parla della SF23 e della nuova stagione

Frederic Vasseur è apparso visibilmente emozionato nel giorno del lancio della Ferrari SF23, ma non sarebbe potuto essere altrimenti. Essere un team principal in F1 è già un grande risultato, ma diventarlo della Scuderia modenese ha tutto un altro sapore, che cambia le carte in tavola.

Il manager francese ha così commentato l’unveiling della nuova Rossa: “Chi sarà il primo a vincere? Non mi interessa, dobbiamo avere una Ferrari davanti. Spingeremo forte, ma ripeto che conta che ci sia una nostra vettura davanti. Com’è la prima presentazione? Credo sia molto intenso, sento la grande responsabilità. Ma è un grande onore, io non mi accontento di essere in Ferrari, l’obiettivo è quello di vincere“.

Vasseur ha poi aggiunto, commentando con orgoglio il suo nuovo ruolo: “La presentazione è sempre speciale, abbiamo fatto un gran lavoro sulla vettura, ma ora inizia un lungo viaggio e ci sono sensazioni positive. Tutti sono orgogliosi del lavoro fatto. Sarà una lunga stagione, ma le motivazioni sono molto elevate“.

“Quando accendi il motore la prima volta è una grande emozione nella factory, possiamo sentire la tensione ma ora siamo pronti. Siamo concentrati su tutte le gare che ci saranno, così come sui nostri piloti. La situazione affidabilità? La power unit può essere toccata solo per l’affidabilità, il regolamento è chiaro, ma credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Siamo pronti per la stagione“.

Vasseur è apparso molto raggiante, e c’è la volonta di portare subito al successo questa bellissima monoposto, sperando in un’affidabilità migliore: “Lo scorso anno c’era un finestra molto stretta per il motore, che aveva qualche problema. Solo tre giorni di test, come la vedi? Abbiamo due piloti, quindi un giorno e mezzo a testa, nessun simulatore può rimpiazzare la vettura vera, quindi avremo poco tempo. Spero comunque che tutto andrà come deve“.