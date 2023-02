Alfa Romeo lancia un pick-up? Guardatelo, è già realtà

In Rete sono tanti i render di nuovi modelli Alfa Romeo, ma spiccano quelli per un futuro pick-up. E ce n’è uno che è un vero spettacolo.

E’ un periodo decisamente movimentato quello in casa Alfa Romeo, che ha chiuso il 2022 con vendite da record grazie al lancio del suo nuovo SUV, il Tonale, che ha rilanciato le ambizioni del marchio italiano. Inoltre sono stati presentati i restyling di Giulia e Stelvio, che avranno versioni anche decisamente sportive come quelle Quadrifoglio, ormai un must per la casa di Arese. Il piano industriale che i vertici dell’azienda hanno presentato a Stellantis prevede a partire dal 2027 un nuovo modello fino al 2030, quando si arriverà alla piena e completa elettrificazione della gamma. A traghettare nel futuro prossimo il Biscione saranno la nuova Tonale, la Giulia e la Stelvio, ma già quest’anno dovrebbe mostrarsi al mondo la baby-suv al 100% elettrica su base Jeep Avenger, inizialmente denominata Brennero.

In questo scenario di grandi novità, ci sarebbe spazio anche per una supercar capace di scaldare i cuori dei milioni di fan del marchio del Biscione. Si sa ancora poco o nulla, ma l’Alfa Romeo ha fatto intendere che la la Tonale sarà l’ultima auto del nuovo corso a montare motori a combustione, e questo lascia ipotizzare che la nuova supercar sia 100% elettrica. L’annuncio però dovrebbe arrivare tra un paio di mesi. “Ci stiamo lavorando, abbiamo davvero tanti appassionati che ci chiedono di fare qualcosa di speciale“, ha detto il CEO Imparato di recente su questa vettura.

Alfa Romeo, tentazione pick-up?

Al di là dei progetti veri della casa di Arese, sulla rete da tempo circolano nuove idee per modelli del futuro del marchio. Tanti designer si sono messi al lavoro sul web per dare il proprio contributo, presentando non solo supercar in pieno stile Alfa Romeo ma anche rivedendo alcuni modelli del passato. C’è però anche un punto in comune, che è quello di vedere un giorno un pick-up del Biscione su strada. Un’idea che, almeno sentendo alcune voci all’interno dell’azienda, difficilmente si realizzerà, anche in futuro (a meno che non si tenti pesantemente un approccio con il mercato americano anche in questo settore), ma che stuzzica davvero la fantasia di molti fan del marchio.

Tra i primi a tentare questa strada il designer Nikita Aksyonov, che ha pubblicato mesi fa una versione davvero interessante a 6 ruote del Tonale, con motore ibrido plug-in posteriore, oltre a una classica a 4 ruote che richiederebbe in realtà poche modifiche al progetto originale. Ma c’è anche chi come Tommaso D’Amico, noto architetto e designer, che sul web ha pubblicato le immagini del suo modello, che è completamente diverso da quelli in circolazione.

Innanzitutto il nome, Vulcano, è quello che salta all’occhio. Per un “veicolo di proporzioni ed aspetto esuberante, tale da poter contrastare tutti i moderni mezzi esistenti di pari utilizzo – ha scritto l’autore presentando la sua opera -. Dopo il successo di cui godono attualmente tutti i pick-up in circolazione, da Mercedes a Ford, da Mitsubishi a Toyota, ho ritenuto utile arricchire la gamma dei modelli Alfa con una vettura tanto utile quanto evoluta“. Il modello del render prende spunto dalle versioni di questo settore oggi esistenti, ma con una carrozzeria decisamente spigolosa che presenta però richiami allo stile Alfa Romeo. Le luce sono quelle viste sulla Tonale, con il triangolo dove svetta il logo del marchio che spezza la lunga striscia nera che va da parte a parte del cofano. Dietro invece il gruppo ottico si sviluppa in maniera verticale come negli altri modelli del segmento, ma si caratterizza per le luci serpeggianti a richiamare il biscione, simbolo di Alga.

Tanta anche la tecnologia al suo interno, con una serie di optional di ultima generazione e di un sistema di infotainment particolarmente accattivante, che presenta nella parte inferiore dei tasti fisici a sfioramento. Un pick-up che prevede un motore 2.2 turbo benzina AT8 da 300 CV con trazione 4X4, ma che presenta anche versioni ibride ed elettriche.