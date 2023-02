Alfa Romeo, ecco la Tonale per gli Stati Uniti: ha una particolarità

L’Alfa Romeo ha deciso di far sbarcare negli Stati Uniti la Tonale, il primo modello ibrido della casa di Arese. Ecco come sarà.

Tanta attesa per la gamma futura dell’Alfa Romeo, che inizia a lanciarsi verso la sfida dell’elettrico. Negli ultimi giorni, sono stati lanciati i restyling conclusivi della Giulia e del Suv Stelvio, le quali hanno conosciuto il loro ultimo sviluppo in modalità termica, visto ciò che andrà ad accadere nei prossimi anni.

Infatti, questi due modelli verranno prodotti in modalità full electric per quello che riguarda la loro prossima serie, un passo in avanti importanti per il marchio del Biscione, che punta ad un veloce riscatto dopo anni difficili. Per i fan della casa di Arese, se questa notizia non è apparsa come il massimo della positività, ci sono alcune parole molto interessanti da parte del CEO Jean-Philippe Imparato, il quale ha parlato di un possibile sbarco nel mondo del motorsport.

L’Alfa Romeo si è detta interessata ad un futuro ingresso in F1 o nel FIA WEC, e da qualche settimana si vocifera di un possibile progetto LMDh per sfidare anche Ferrari e Lamborghini, le quali, rispettivamente nel 2023 e nel 2024, torneranno nell’endurance che conta per far esaltare i tifosi italiani.

Se la cosa avrà un seguito, a questo punto, lo sapremo molto presto, ma oggi è arrivato il momento di parlarvi dell’assalto all’America da parte del marchio del Biscione. Ovviamente, ci riferiamo al settore automotive, con un Suv che ha iniziato molto positivamente la sua avventura qui in Italia che vuole conquistare il nuovo mondo. Ecco di quale auto si tratta.

Alfa Romeo, negli Stati Uniti soltanto la versione plug-in

L’Alfa Romeo torna a scommettere in maniera importante sul mercato d’oltreoceano, e lo farà portanto il Suv Tonale negli Stati Uniti d’America. La vettura sarà disponibile soltanto nella versione plug-in ibrida, ma in tre differenti allestimenti che sono pronti a deliziare gli yankees.

La Veloce sarà fruibile a partire da 47.495 mila dollari, la Ti a 44.995 mila dollari e la più economica, la Sprint, partirà da 42.995 mila dollari. Ci sarà un vantaggio per chi opterà per la formula del leasing, che consentirà di avere un credito di circa 7 mila dollari, ma ora è tempo di parlare delle motorizzazioni che saranno disponibili.

Il powetrain si basa su un motore a benzina 1.3 turbocompresso, che è unito ad una parte elettrica. C’è comunque una differenza rispetto a quella italiana, visto che la potenza totale salirà a 285 cavalli, contro i 280 del nostro paese. Ci vorranno circa 6 secondi per raggiungere le 90 miglia orarie, ovvero circa 96 km/h, secondo quelli che sono i dati diffusi proprio dall’Alfa Romeo in maniera diretta.

La batteria da 15,5 kWh sarà l’alimentazione dell’unità elettrica, e permetterà al conducente di girare in modalità full electric sino a 48 km/h. A commentare la notizia dell’arrivo della Tonale negli Stati Uniti ci ha pensato, in questi ultimi giorni, Larry Dominique, responsabile del reparto nord-americano della casa del Biscione.

Ecco le sue parole: “Siamo davvero impazienti di poter portare il nostro Suv Tonale in America e di iniziare la nostra competizione segmento dei veicoli sportivi compatti premium con il primo modello plug-in ibrido che abbiamo prodotto nella nostra storia. La Tonale entra direttamente in uno dei segmenti di volume più grandi con 285 cavalli ed oltre 30 miglia di capacità di essere autonoma in modalità full electric.

L’Alfa, dunque, inizia una bella sfida, che conferma la volontà del gruppo Stellantis di rilanciare in maniera importante questo storico marchio automobilistico. La cosa che in molti si augurano è che l’Alfa possa competere presto anche nel mondo dei motori, ma per quello ci sarà tempo.

Nel video che abbiamo postato qui, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, vi mostriamo le immagini della Tonale plug-in ibrida che sbarcherà oltreoceano. La sua linea è davvero fantastica, ma c’è da dire che anche la piccola aggiunta in termini di potenza potrebbe davvero far comodo agli appassionati. La sfida è lanciata.