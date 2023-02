MotoGP, Marquez allontana il ritiro? Le sue parole fanno ben sperare

Marc Marquez è un’icona della MotoGP, e nel 2023 è pronto per tornare al top. Le sue ultime dichiarazioni mostrano la sua carica.

La MotoGP ha riacceso i motori in questa settimana con lo shakedown di Sepang, ma ora si inizierà a fare sul serio a partire da queste ore. Sullo stesso tracciato malese, infatti, stanno iniziando a girare i piloti titolari, in preparazione di una stagione che si preannuncia davvero scoppiettante e carica di significati.

Marc Marquez sarà sicuramente il più attenzionato di tutti, visto che viene da un triennio da incubo in cui non è mai riuscito a completare una stagione senza saltare nemmeno una gara. Dopo l’ennesima operazione al braccio destra, avvenuta lo scorso giugno dopo il Gran Premio d’Italia del Mugello, l’otto volte campione del mondo del Motomondiale ha tutte le intenzioni di giocarsi qualcosa di importante, a patto che il fisico regga e che la Honda gli fornisca una moto di livello.

La RC213V non è più da tempo il punto di riferimento, e la casa giapponese, lo scorso anno, ha addirittura chiuso in ultima posizione in classifica mondiale. Una cosa del genere non era mai successa in passato alla casa più vincente della storia della MotoGP, che ha cannibalizzato il decennio precedente.

La speranza di Marc è che le cose possano cambiare in fretta, visto che negli ultimi mesi, come potrete leggere più avanti, è arrivato anche a fare pensieri su un possibile ritiro. Finalmente, Marquez vede oggi la luce in fondo al tunnel, ma è chiaro che una moto competitiva sarà fondamentale per lottare per il titolo mondiale tra pochi mesi.

MotoGP, Marquez ha pensato davvero al ritiro

Marc Marquez è pronto per debuttare sulla nuova Honda in versione 2023, visto che proprio in queste ore stanno iniziando i test ufficiali della MotoGP in quel di Sepang. Dopo lo shakedown in cui hanno girato i collaudatori, con Stefan Bradl in sella alla RC213, sarà ora la volta dei rider ufficiali, con lo spagnolo che ha tanta voglia di tornare davanti a tutti.

Prima di partire per la Malesia, Marquez è stato ospite di un noto programma televisivo spagnolo, vale a dire “Viajando con Chester“, condotto da Risto Mejide. Il nativo di Cervera ha raccontato le sue condizioni attuali, non nascondendo di aver pensato anche al ritiro negli ultimi tempi.

Le sue parole fanno però tirare un sospiro di sollievo ai fan: “Il ritiro? Se me ne aveste parlato sei mesi fa, avrei detto che sarebbe stata un’opzione più che possibile, ma ora devo dire che sto molto bene e non avverto più il dolore che avevo prima. Io ero abituato a stare davanti, ma in poco tempo sono passato dalla gloria all’inferno, se riuscirò a tornare al successo, per me sarà una grande festa, come una volta“.

Gli ultimi due anni e mezzo sono stati un calvario per Marquez, il quale vuole tornare presto a giocarsi le vittorie con costanza, senza dover soffrire nelle retrovie. L’icona della MotoGP ha detto: “Se ho superato il trauma del tutto? Questo succederà quando riuscirò a giocarmi le vittorie ad ogni week-end. Ancora non sono a quel livello, ma mi sto avvicinando passo dopo passo”.

Un altro grande problema fisico che ha attanagliato il nativo di Cervera in questi anni è stata la diplopia, che si è ripresentata alla fine del 2021 per via di quella caduta in off-road: “La diplopia? Quella lesione è presente ancora oggi, se dovesse capitarmi di sbattere la testa di nuovo, potrebbe causarmi di nuovo gravi problemi“.

La Honda è in un periodo di grande difficoltà, ed anche gli ultimi test di Valencia dello scorso anno lo hanno confermato: “Quando hai una moto poco competitiva, è normale che il pilota debbe rischiare in misura maggiore per stare davanti. Un rischio più alto corrisponde ad una maggior possibilità di cadere o andare a sbattere. Cosa può fare la mia moto al giorno d’oggi? Mi ci posso giocare alcune vittorie, ma non è pronta per vincere il titolo mondiale“.