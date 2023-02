Mercedes, ecco la nuova CLE Coupé: l’auto sfreccia al Nurburgring

La Mercedes sta per lanciare sul mercato la CLE Coupé. Ecco la vettura in pista durante i test al Nurburgring in questi mesi.

Quello della Mercedes è uno dei marchi più seguiti sul mercato dell’automotive, per l’indubbia bellezza ed eleganza della gamma. Tuttavia, la crisi del mercato automotive non ha risparmiato davvero nessuno, con la casa di Stoccarda che nel 2022, rispetto all’anno precedente, ha consegnato l’1% dei veicoli in meno, circa 2,043 milioni.

Sono in crescita le vendite per quanto riguarda le vetture ibride ed elettriche, e questo è un segnale sicuramente positivo guardando al futuro, anche se non basta per riempire di ottimismo le fabbriche e la sede del marchio. Anche dal punto di vista sportivo, il 2022 non è di certo stato un grande anno, visto quanto accaduto in F1 dopo anni di dominio.

La Mercedes è infatti incappata in una stagione da incubo, con Lewis Hamilton e George Russell che non hanno potuto nulla contro la Red Bull di Max Verstappen, venendo sconfitti anche dalla Ferrari nella battaglia per la seconda posizione nel mondiale costruttori.

Il team di Brackley non ha assolutamente azzeccato la prima F1 ad effetto suolo della storia, ed è attesa ad un pronto riscatto del 2023. Tra le cose più negative, tuttavia, c’è sicuramente una sorta di diaspora di tecnici e membri della squadra, e la stessa Red Bull si è rinforzata tantissimo prendendo diversi motoristi dagli ex campioni del mondo. Siamo certi che Toto Wolff sarà in grado di raddrizzare una situazione complicata, ma con quei due piloti velocissimi ed una squadra che resta al top sarà possibile uscire dalla crisi.

Nel frattempo, tornando al reparto automotive, vi parliamo di una vettura davvero incredibile, che è stata testata nelle ultime settimane in quel del Nurburgring Nordschleife. Potrebbe trattarsi, per via delle nuove politiche aziendali, dell’ultima vettura di questa tipologia, con grande delusione da parte dei fan che non possono credere alla sua sparizione improvvisa.

Mercedes, scopriamo meglio la nuova CLE Coupé

La nuova Mercedes CLE Coupé avrà una caratteristica davvero particolare, dal momento che si tratterà di una vera e propria fusione tra la Classe C la E Coupé. La sua potenza sarà superiore ai 500 cavalli, ma sono attese anche delle versioni ancor più estreme, che probabilimente potranno contare su un powetrain ibrido che la spingerà a performance davvero esagerate.

Molto aggressiva la vettura che ha girato recentemente al Nurburgring, come si può vedere dal video che abbiamo postato in basso e che è stato caricato sul canale YouTube “CarSpyMedia“. Il motore della versione plug-in ibrida sarà un benzina 2.0 turbocompresso, al quale si unirà, ovviamente, una parte elettrica.

La potenza completa, dunque, dovrebbe raggiungere qualcosa come i 680 cavalli, risultando una delle Mercedes più potenti dell’intera gamma attuale. In questo periodo, come vi abbiamo detto qualche tempo fa, la casa di Stoccarda sta attuando una sorta di rivoluzione in chiave futura, destinata a segnare per sempre questo marchio.

Infatti, tanti modelli verranno tolti di mezzo dalla gamma, a partire dalle Station Wagon e proprio dalle coupé, ed infatti è molto probabile che la CLE Coupé di cui vi abbiamo parlato quest’oggi sia l’ultima edizione di questo modello. Il mercato dell’automotive sta attraversando un periodo di grande crisi, e tutti i costruttori sembrano improntati verso una grande manovra con l’obiettivo di ridurre i costi.

In queste immagini potrete vedere proprio la CLE Coupé in azione, sulla pista del Nurburgring Nordschleife. Questo impianto è molto utilizzato dalle case tedesche, che tentano di mettere alla frusta le loro vetture per dei test prima di presentarle in maniera ufficiale al pubblico.

La data di uscita di questo modello è prevista per i prossimi mesi, anche se inizialmente si era parlato di un unveiling ufficiale atteso per la fine del 2022, che alla fine non si è verificato. Vi invitiamo ad osservare con attenzione queste immagini, perché abbiamo la sensazione che questo veicolo sarà davvero molto ricercato sul mercato.