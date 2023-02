F1, una “spia” di Hamilton in Red Bull? Incredibile quel che è accaduto

Lewis Hamilton, come ogni grande sportivo, ha tanti amici fuori dalla F1. Una persona molto legata a lui era in un posto curioso.

Il mondiale di F1 targato 2023 potrebbe essere una svolta per Lewis Hamilton, che proprio un mese fa ha compiuto 38 anni. Nel Circus moderno, nessuno ha mai messo le mani sul titolo mondiale a quell’età, ma come diceva Michael Schumacher, i record sono fatti per essere battuti, e Sir Lewis lo sa molto bene.

Il fenomeno della Mercedes ha chiuso a -35 da George Russell lo scorso anno, per ben 35 punti, un qualcosa che sicuramente lo ha fatto masticare amaro. In F1, come in qualsiasi altro sport, il compagno di squadra è sempre il primissimo avversario, quello che ognuno vuole battere nel corso della propria carriera.

La nuova Mercedes è attesa come l’arma del riscatto, quella su cui lo staff di tecnici, diretto da James Elliott, sta investendo tantissimo per cercare di venire a capo dei guai dello scorso anno. La delusione, come ben potete immaginare, è stata enorme sin dai primi test invernali nel 2022, quando si capiva che questa vettura non avrebbe mai potuto competere contro la Ferrari e la Red Bull.

La seconda parte di campionato, invece, ha visto un’inversione di tendenza, con la Scuderia modenese che smise di sviluppare la monoposto al contrario della Mercedes, la quale superò il Cavallino a livello di performance. La Red Bull, invece, ha sempre guardato tutti dall’alto, eccezion fatta per il Gran Premio del Brasile, dove le frecce d’argento hanno dominato la scena per lo stupore di tutti.

Cosa succederà nel 2023? Dirlo, ancora, è davvero impossibile, ma già dal 23 febbraio inizieremo a capirci qualcosa, visto che da quella data partiranno i test invernali di Sakhir. La nuova Mercedes verrà svelata il 15 di questo mese, il giorno dopo la Ferrari, ed ormai dobbiamo attendere meno di una settimana per scoprirne le forme.

Il team di Brackley sarà molto impegnato nelle varie fasi di raccolta dati, visto che ci saranno tanti confronti da fare con quello che accadde lo scorso anno. Nel frattempo, un fatto curioso ha visto protagonista un caro amico di Hamilton, presente ad un evento di cui tanto si è parlato in questi ultimi giorni.

F1, la curiosa presenza dell’amico di Hamilton a New York

La Red Bull è stata la grande protagonista della scorsa settimana, vista la presentazione della RB19 in quel di New York. Purtroppo però, la vettura del team di Milton Keynes, come siamo ormai abituati nella F1 attuale, non era altro che quella dello scorso anno con i nuovi sponsor ed una livrea minimamente differente in qualche punto, mentre, come lo stesso Christian Horner ha detto, la vera monoposto la vedremo soltanto ai test in Bahrain.

L’evento è stato anche molto criticato, visto che, dall’inizio della trasmissione, al momento in cui la finta Red Bull è stata mostrata è trascorsa circa un’ora, dopo aver discusso degli argomenti più disparati, dando spazio anche ad altri sportivi legati da sponsorizzazioni al marchio di Dietrich Mateschitz.

Una cosa curiosa non è sfuggita agli occhi dei fan, vale a dire la presenza sul palco di Miles Chamley-Watson, un famoso schermidore che è un grande amico di Lewis Hamilton. L’atleta è un 11 volte campione panamericano a squadre, campione del mondo a squadre nel 2019, campione del mondo individuale nel 2013 e medaglia di bronzo olimpica nel 2016.

Insomma, i suoi risultati parlano per lui, che arrivato all’età di 33 anni vuole continuare a vincere, ed in passato ha anche trascorso alcune vacanze con Hamilton, oltre ad aver preso parte a diversi eventi assieme alla star della F1. Chissà come il sette volte campione del mondo avrà preso questa presenza, visto che la Red Bull non è certo la sua migliore amica.

Il team di Milton Keynes, assieme a Max Verstappen, è stato in grado di porre fine al dominio del sette volte iridato ormai più di un anno fa, in quel clamoroso finale di Abu Dhabi che difficilmente potremo dimenticare. Per Hamilton è arrivato il momento della definitiva vendetta.