FIAT, arriva una nuova Multipla ibrida? Ecco come sarà

La FIAT sta pensando ad una gamma del tutto rinnovata, ed ecco come potrebbe apparire la nuova Multipla. Le sue forme sono piacevoli.

Tanto lavoro da fare in casa FIAT in un momento di forte transizione in chiave futura. La casa automobilistica di Torino, infatti, sta pensando alla transizione ecologica, concentrandosi sul convertire la propria gamma in un mix di auto elettriche ed ibride, sino a passare totalmente alle EV entro i prossimi anni.

In questo momento storico, i modelli che stanno per essere presentati e che sono maggiormente attesi sono due: la Nuova 600 e la Panda full electric. La prima è attesa per i prossimi mesi, e pare ci sia già in cantiere, anche se manca l’ufficialità, anche la realizzazione della variante Abarth di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi, la quale ha l’obiettivo di aumentare ancor di più una potenza di base già molto buona.

La Panda, invece, trascinerà direttamente la FIAT nel mondo dell’elettrico, visto che sarà la prima vettura prodotta dal marchio piemontese a non avere le versioni endotermiche. La citycar più amata dagli italiani ha però un target molto interessante ed intelligente, ovvero quello di voler diventare un’auto “alla spina” fruibile da tutti.

Per il momento, dando un’occhiata sul mercato, la EV più economica è la Dacia Spring, che però non è acquistabile ad un prezzo inferiore ai 20 mila euro. In un momento come questo, si tratta di una cifra davvero molto elevata, e non deve sorprendere, arrivati a questo punto, il fatto che le vendite delle vetture elettriche siano calate in Italia nel 2022.

La Panda si è posta l’obiettivo di diventare la EV meno costosa, e le indiscrezioni parlano di un prezzo d’acquisto iniziale che si aggirerà attorno ai 15 mila euro, non certo una spesa da niente ma comunque più plausibile rispetto alle dirette concorrenti. Le prime foto ufficiali sono attese per quest’anno, mentre le consegne dovrebbero iniziare nella prima fase del 2024.

Nel frattempo, oggi vi parleremo di un modello che ha fatto la storia del nostro settore automotive, vale a dire la Multipla, che è stata rivista in chiave moderna da un appassionato. Le sue forme sono destinate a far parlare di lei, anche se, per il momento, la vettura non è nei progetti del marchio di Torino.

FIAT, ecco come può essere la nuova Multipla

La FIAT è concentrata sullo sviluppo di una nuova gamma, e per ora, stando alle notizie ufficiali, non sembra esserci spazio per il ritorno della Multipla. Tuttavia, c’è qualcuno che ne ha immaginato le forme rivedendole in chiave moderna, tramite un video realizzato in questi giorni e che abbiamo postato in basso.

La Multipla non ha avuto il successo clamoroso che si aspettavano i grandi capi della casa di Torino, ma c’è da dire che la sua praticità era davvero invidiabile, soprattutto per le famiglie molto numerose. La vettura potrebbe assumere delle forme simili a quelle del passato, con tre posti davanti e linee con proporzioni analoghe al primo modello.

La configurazione sarebbe un 3+3, con tre posti anche per i passeggeri che dovrebbero prendere posto nei sedili posteriori. La plancia è stata immaginata come sospesa per una questione di spazi, con un cambio ovviamente automatizzato e l’assenza della classica leva, cercando di evitare gli ingombri.

La FIAT, tuttavia, non ha per il momento menzionato il ritorno di questo modello, ma gli appassionati sognano in grande. Nonostante delle linee non certo belle sul fronte estetico, la Multipla è una vettura di cui tanti hanno ottimi ricordi, proprio per via degli spazi importanti che aveva al suo interno, oltre al bagagliaio di enormi dimensioni che consentiva di caricare ogni tipologia di attrezzatura.

La Multipla pensata dal canale YouTube “Manhoub 1” si concentrerà su una versione ibrida, senza quella 100% termica. Stando all’idea dell’autore del render, la versione totalmente elettrificata potrebbe arrivare in un secondo momento, in linea con quelli che sono i progetti della casa di Torino, intenzionata ad abbracciare totalmente la mobilità sostenibile nei prossimi anni.