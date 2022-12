Nuova Fiat Fastback Abarth in arrivo? Forme da sogno (VIDEO)

La Fiat Fastback è da poco disponibile sul mercato, e c’è già chi pensa ad una versione dell’Abarth. Scopriamone le forme future.

Si rafforza il legame tra la Fiat e la Abarth, la casa specializzata in elaborazioni che venne fondata nel 1949. Negli ultimi giorni, tutti si sono concentrati sulla nuovissima 500 elettrica rivista proprio da questo marchio, e c’è da dire che le discussioni in merito non sono affatto mancate.

La Abarth si è sempre distinta per la produzione delle marmitte dedicate alle case automobilistiche italiane più famose, portando alla produzione di modelli con un sound da brividi. Pensare ad una vettura con la firma di questo marchio che non farà mai rumore è stato difficile da accettare per i puristi, ma è chiaro che il futuro sta ormai procedendo spedito verso quella direzione.

La Fiat, facente parte del gruppo Stellantis, sta duramente lavorando sul processo di elettrificazione della propria gamma, in attesa di presentare nuovi modelli a zero emissioni. Il 2023 sarà un anno che potrebbe fare da crocevia per la casa di Torino, che svelerà al mondo l’attesissima Panda 100% elettrica.

Oltre che al cambiamento sul fronte motoristico, ci sarà un’importante modifica anche al design dell’utilitaria più venduta in Italia, la quale si trasformerà in un Mini Suv che entrerà nel Segmento B, abbandonando, per sempre, il Segmento A. Si tratterà di un cambiamento epocale per il marchio piemontese, che vuole regalare un’auto “alla spina” che sia economica e fruibile da tutti gli italiani e non solo.

Al momento, infatti, le EV costano ancora decisamente troppo per le tasche dei cittadini, già molto provate dalla crisi economica e dai rincari. Negli ultimi giorni abbiamo anche approfondito la questione legata ai prezzi delle ricariche, scoprendo che, almeno per ora, non vi è tutto questo risparmio rispetto ad un pieno di benzina o di gasolio.

Le case italiane, come purtroppo sappiamo, sono in ritardo rispetto ai marchi stranieri sul fronte dell’elettrico, ed ora si sta cercando una via per limitare le problematiche inerenti ad un futuro che è già arrivato. Entro il 2035, ricordiamo, la produzione di auto termiche dovrebbe fermarsi, anche se dall’Europa si sta pensando ad una revisione di questa misura.

Nel frattempo, il marchio italiano ha da poco svelato la Fastback che vuole conquistare il mercato sudamericano, ma c’è già chi, sul web, ne sogna già una versione Abarth. Il famoso elaboratore non passerà mai di moda, ed ora daremo un’occhiata a quelle che potrebbero essere le sue forme nel futuro.

Fiat, ecco come potrebbe essere la Fastback Abarth

Qualche mese fa è stata presentata in Brasile la Fiat Fastback, che punta a dominare il mercato del Sud America. L’unveil è stato effettuato proprio in Brasile, paese su cui il marchio torinese ha sempre puntato e dove intende continuare ad investire anche per il prossimo futuro.

Di questo modello ne verranno realizzate circa 280 mila ogni anno, presso Goiana, in uno degli stabilimenti più importanti del gruppo Stellantis. Il nuovo Suv Coupé ha una lunghezza di 4,43 metri ed una larghezza pari a 1,78 metri, per cui non è di certo un transatlantico come si potrebbe immaginare dal nome imponente.

La Fastback sarà disponibile in ben sei diverse colorazioni, vale a dire Vulcano Black, Banchisa White, Strato Grey, Bari Silver, Silverstone Grey e Monte Carlo Red. Anche gli interni sono molto curati con un display del tutto rivisto, che aggiungerà un comfort notevole a coloro che sono posizionati nell’abitacolo.

La Fiat ha fatto le cose in grande con questo modello dedicato al Sud America, con motorizzazioni che puntano ancora sul termico. Quelle più potenti possono contare su una potenza massima di 185 cavalli grazie al motore Turbo 270 Flex. Per chi si è già affezionato a questa vettura, la brutta notizia è che non ne è prevista una versione per il mercato europeo, almeno per ora.

Ricordiamo che oltreoceano non c’è alcuna legge che prevede la messa al bando dei motori termici, su cui si punta ancora molto proprio per questo motivo all’interno delle stanze decisionali della casa torinese. Come dicevamo in apertura, c’è chi già ha immaginato una versione Abarth di questa Fastback, come il canale YouTube “Manhoub 1“, che da sempre ci regala degli splendidi render in cui immagina le forme delle vetture del futuro.

Anche in questo caso, è bene anticipare che si tratta soltanto della fantasia di chi ha creato le immagini, e che dalla casa italiana non ci sono notizie in merito. Va detto che, vedendo queste forme, questa vettura potrebbe puntare ad avere un gran successo, considerando che il fascino dell’Abarth è destinato a non passare mai di moda.