Esiste una mini Ferrari? Funziona e costa anche un botto

C’è una società che in collaborazione con Maranello ha deciso di costruire una Ferrari in miniatura perfettamente funzionante e pronta per la pista.

La Ferrari rimane un sogno per tanti appassionati di quattro ruote. Non solo le nuove auto, ma soprattutto quelle del passato fanno ancora battere i cuori di milioni di fan del Cavallino. Tanto che nelle aste in cui partecipa una Rossa, è scontato che questa sia un successo. A ben guardare le statistiche internazionali, nella top-20 delle vendite di tutti i tempi troviamo diversi modelli di Maranello, segno che il fascino del marchio italiano rimane sempre molto forte. I collezionisti infatti fanno davvero a gara per avere nel proprio box un modello unico della Ferrari. Se pensiamo che nel 2018 una 250 GTO è stata venduta a oltre 70 milioni di euro, questo fa capire l’importanza globale di questo marchio.

Se chiedete a tutti i vip a livello globale quale sia l’auto che sognano fin da piccoli, quasi tutti diranno la Ferrari. E ovviamente è sempre uno dei primi modelli che acquistano campioni dello sport o imprenditori quando c’è da togliersi qualche sfizio. Basti vedere David Beckham, che proprio ultimamente ha messo all’asta uno dei primi modelli acquistati quando ancora giocava a calcio. C’è però chi lo sfizio di avere una Rossa in famiglia se lo riesce a togliere, anche se si tratta di una macchina piccola dedicata in particolar modo ai proprio “pargoli”.

Una piccola Ferrari davvero speciale

Esiste infatti una società, la The Little Car Company, che si occupa di modelli in scala 75% ispirati a macchine del passato. E in particolare il pezzo forte della sua collezione è la Ferrari 250 Testa Rossa, che ora è stata prodotta in un’edizione limitata chiamata Testa Rossa J Pacco Gara. In pratica promette più potenza ed è ispirata alle corse, ma soprattutto è realizzata proprio in collaborazione con la casa di Maranello. L’aggiornamento più significativo è un miglioramento del software che aumenta la potenza del motore elettrico da 12 kW (16 CV/16,3 CV) a 14 kW (18,7 CV/19 CV).

La società non dice quanta grinta aggiungerà all’auto, ma la Testa Rossa J standard può raggiungere una velocità massima di 80 km/h, quindi l’aggiunta di tre cavalli in più avrà probabilmente un impatto anche su questa. Questa edizione speciale monta un roll-bar da corsa e altri particolari da pista, come l’auto vera e propria. Inoltre è dotata di vere imbracature da corsa Sabelt. Realizzate dal marchio che produce imbracature per auto da corsa Ferrari a grandezza naturale, le cinture sono attaccate direttamente al telaio e al roll hoop.

Il Pacco Garra poi aggiunge ammortizzatori regolabili e polarizzazione del freno. Ciò consente ai proprietari di allestire la loro Testa Rossa J come una vera squadra da corsa, mettendo a punto l’auto per diverse piste e situazioni. Anche i dischi dei freni forati e un rapporto di sterzata più rapido contribuiscono a creare un’atmosfera più sportiva. “Ogni elemento del Pacco Gara è stato sviluppato e approvato dal team di Maranello ed è incentrato sul rendere omaggio a uno dei più grandi piloti della storia, offrendo allo stesso tempo ai piloti un assaggio sostanziale e tangibile di come ci si sente ad essere al volante“, ha affermato Ben Hedley, CEO di The Little Car Company.

Non sono state rilasciate informazioni in merito ai prezzi o al numero di unità che verranno prodotte di questo modello in edizione limitata, ma se pensiamo già che la Testa Rossa J era limitata a soli 299 esemplari, ciascuno venduto a 93.000 euro, chissà cosa potrà essere per questa Ferrari in miniatura.