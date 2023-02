Ferrari, all’asta l’auto di un famoso campione di calcio: ecco chi è

C’è una Rossa particolare che sta creando molta attenzione sul web. A venderla infatti è un ex campione di calcio, amante della Ferrari.

Motori e vip, un binomio che quasi sempre va a dama. Sono tanti gli attori ma anche gli sportivi che amano le due e quattro ruote, tanto da avere nei propri garage delle collezioni davvero invidiabili. Vengono in mente ad esempio Cristiano Ronaldo, che ha diversi garage sparsi in Europa con auto di lusso, ma anche Leo Messi, attuale giocatore del PSG, che ha modelli che vanno dalla Mini alla Ferrari. Ma ce n’è un altro che adora le quattro ruote di lusso ed è David Beckham, ex nazionale inglese, ritiratosi nel 2013 e oggi attuale presidente e comproprietario dell’Inter Miami CF e comproprietario del Salford City.

Tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila è stato uno dei giocatori più famosi al mondo, capace di vincere con club come Manchester United, Real Madrid e PSG, collezionando in 20 anni di carriera qualcosa come 19 trofei.

L’amore per le auto c’è sempre stato per Beckham. Dalla prima auto, una Ford Escort pagata solo 6 mila sterline al suo compagno di squadra nel Manchester United Ryan Giggs, ne è passato di tempo. Oggi infatti possiede una serie di vetture esclusive, anche in edizione limitata. Come la Porsche 911 S del 1969, oppure la Aston Martin V8 Vantage Volante del 1987, ma ha anche diverse Bentley, Rolls Royce, Cadillac e Ferrari.

Beckham mette in vendita una Ferrari speciale

In realtà l’asso inglese ha avuto anche in passato delle Ferrari. Tra le prime una 550 Maranello comprata nel 1998, un modello particolare nella storia del Cavallino Rampante, perché ha riportato il motore V12 all’anteriore dopo diversi anni di supercar a motore centrale. Nel 2001 invece comprò una 360 Spider da urlo, che ora però ha deciso di mettere in vendita.

Immatricolata il 31 luglio 2001, questa Ferrari 360 Spider è stata personalizzata dal campione britannico, che ha scelto un colore nero con interni sabbia, e ha anche una targa personalizzata D7 DVB. Tra le altre chicche un volante in stile quasi F1 con decine di tasti, sedili in fibra di carbonio, vetri oscurati, la griglia posteriore Challenge e un sistema di scarico sportivo. Il numero di telaio 125058 è stato reimmatricolato Y795 AOO e ha percorso solo 12700 km, praticamente nulla per una vettura del genere e ha una lunga storia di tagliandi con specialisti del marchio: basti pensare che il primo timbro nel suo libretto risale al 17 marzo 2004.

Il motore è più grande rispetto a quello della F355, ed è di 3586 cc. Il layout a cinque valvole per cilindro è stato mantenuto e la potenza erogata è di 395 CV, o 419 CV per l’edizione speciale Challenge Stradale. Ma Beckham possiede proprio il modello con la prima opzione. La Ferrari è stata poi affidata a Graypaul Nottingham nell’aprile 2005 e nel giugno 2006, poi di nuovo nel dicembre 2007, quando ha avuto un altro tagliando. Oggi è in vendita sul sito The Classic Motor Hub con un set completo di libri originali e l’asta partirà da 110 mila sterline, un prezzo comunque normale per una vettura del genere. Ma alcuni esperti dicono che potrebbe salire molto rapidamente.