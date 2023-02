AlphaTauri, svelata la nuova AT04: ecco l’auto di De Vries e Tsunoda

L’AlphaTauri ha svelato le linee della nuova AT04 in quel di New York, anche se pure quest’auto pare troppo poco diversa dalla vecchia.

Prosegue il giro di presentazione delle nuove monoposto di F1, le quali saranno in pista per la stagione che scatterà tra sole tre settimane in Bahrain. Nella cornice di New York, come era già accaduto per la sorella maggiore Red Bull, è stato il turno dell’AlphaTauri, che ha svelato la AT04 con la quale Nyck De Vries e Yuki Tsunoda andranno a caccia di un posto al sole.

La Scuderia di Faenza vuole rialzarsi dopo una stagione assolutamente negativa, chiusa al nono e penultimo posto nella classifica costruttori con appena 35 punti conquistati, a -2 anche dalla Haas e davanti solo alla Williams. Per il team diretto da Franz Tost si è trattato di un netto passo indietro rispetto al biennio precedente, dove erano maturate delle splendide prestazioni.

Nel 2020, Pierre Gasly aveva vinto un clamoroso Gran Premio d’Italia sul tracciato di Monza, battendo per pochissimi decimi la McLaren di Carlos Sainz. Anche la monoposto del 2021 aveva regalato ottimi risultati, con il francese terzo a Baku, podio a cui si sono aggiunti tanti altri posizionamenti importanti. Tsunoda, nel round finale di Abu Dhabi, aveva portato a casa uno splendido quarto posto, proprio davanti al compagno di squadra.

La prima stagione in cui sono state utilizzate le F1 ad effetto suolo era partita molto bene, con Gasly autore del miglior tempo nelle prime prove libere del Gran Premio del Bahrain. Tuttavia, l’AlphaTauri ha poi sofferto enormemente l’affidabilità ballerina della power unit Honda nelle prime gare, con la monoposto del francese che andò addirittura in fiamme a pochi giri dal termine dell’appuntamento inaugurale di Sakhir.

Il miglior risultato in gara è stato un quinto posto ottenuto da Gasly in Azerbaijan, ultima tappa in cui la vettura italiana era risultata competitiva. In seguito, sono arrivate ben cinque gare consecutive in cui il team faentino non è riuscito a marcare punti, a seguito di gravi carenze negli sviluppi.

Nel 2023, al posto di Gasly, emigrato in Alpine per formare una coppia tutta francese con Esteban Ocon, è arrivato il giovane talento olandese De Vries, il quale ha debuttato lo scorso anno a Monza, ottenendo un clamoroso nono posto con la Williams. Per Tsunoda stesso dovrà essere l’anno della svolta, perché il velocissimo campione della Formula E non starà di certo a guardare.

L’obiettivo di De Vries è quello di riuscire a raggiungere Max Verstappen in Red Bull, cosa probabile visto che le quotazioni di Sergio Perez sono decisamente calate dopo gli schiamazzi con il compagno di squadra del finale di stagione scorso. Nel frattempo, l’evento di New York ha fatto alzare il sipario sulla nuova vettura.

AlphaTauri, ecco le prime immagini della AT04

L’AlphaTauri ha tolto i veli a quella che è soltanto la livrea che andrà a colorare la carrozzeria della AT04, visto che la monoposto portata a New York, come era accaduto anche con la Red Bull, non è nient’altro che la vettura dello scorso anno. Presenti, ovviamente, i due alfieri della Scuderia di Faenza, vale a dire il nuovo arrivato Nyck De Vries e Yuki Tsunoda.

La volontà del team emiliano è quella di fare un netto balzo in avanti, ma c’è da dire che fare peggio dello scorso anno è davvero complesso. La vettura potrà contare sulla miglior power unit della griglia, almeno stando a quello che il 2022 ci ha raccontato riguardo al motore Honda. La coppia di piloti è giovane, ma ricca di talento, anche se il giapponesino dovrà sicuramente fare dei passi in avanti per dimostrare di meritare la F1. In tal senso, il 2023 potrebbe essere la sua ultima occasione.

Va detto che la livrea è davvero bellissima ed elegante, con tanto blu che prende spazio su quasi tutta la carrozzeria, eccetto per la parte anteriore dominata dal bianco. Il nuovo sponsor Orlen, ex Alfa Romeo Racing ed ora con AlphaTauri, aggiunge un tocco di rosso all’ala posteriore ed ai cerchioni. La vettura è davvero splendida.