Mercedes, altre sorprese sulla livrea? Ecco come potrebbe cambiare

La Mercedes si diverte sempre a stuzzicare i fan su quella che potrebbe essere la sua livrea. Emergono nuovi dettagli in queste ore.

Febbraio è il mese forse più atteso da tutti gli appassionati di F1, visto che è quello in cui vanno in scena i primi test e soprattutto le presentazioni ufficiali delle nuove monoposto. Quelle che abbiamo visto sino ad oggi erano soltanto le auto vecchie con le nuove livree, tranne che per l’Alfa Romeo Racing Stake che ha mostrato alcune soluzioni interessanti. Anche Mercedes e Ferrari, andando a logica, faranno vedere le monoposto 2023.

Infatti, sia il team di Brackley che la Scuderia modenese, dopo aver tolto i veli alle loro monoposto effettueranno uno shakedown sulle piste di Silverstone e Fiorano Modenese, ed è logico pensare che lo faranno con la F1 W14 e la SF23. Le due vetture di cui vi stiamo parlando sono sicuramente le più attese assieme alla Red Bull RB19, la quale verrà mostrata soltanto ai test del Bahrain che scatteranno il 23 di febbraio.

In casa Mercedes c’è tanta voglia di riscatto dopo il disastro della passata stagione, nella quale non c’è mai stata la possibilità di lottare per il titolo mondiale. Lewis Hamilton e George Russell hanno lottato nelle prime 7-8 gare con un grande problema di porpoising, che dall’estate in poi è stato via via risolto.

Le nuove regole che prevedono il rialzo delle monoposto di circa 15 mm dovrebbero aiutare i team che hanno maggiormente sofferto il problema del pompaggio, ma la cosa non è poi così sicura. Le frecce d’argento sono sicuramente quelle più attese per quello che riguarda il loro riscatto, anche se, secondo le indiscrezioni, il sistema no sidepods sembra essere stato mantenuto, prendendo però spunto anche dalla concorrenza.

Sia la Ferrari che il team di Brackley potrebbero aver puntato ancora sul loro concetto nella zona delle pance, ma entrambe dovrebbero aver attinto dalla Red Bull e dal canale scavato sotto quell’area, un’idea geniale del solito Adrian Newey. Nel frattempo, la F1 W14 continua ad essere una sorta di mistero in termini di livrea.

Mercedes, ecco come potrebbe essere la nuova F1 W14

Negli ultimi giorni, la Mercedes ha pubblicato alcuni video che hanno stuzzicato la curiosità dei tifosi relativamente alla colorazione della F1 W14. La nuova monoposto di Lewis Hamilton e George Russell sarà svelata mercoledì prossimo, a poche ore di distanza dalla presentazione della Ferrari, cosa che era accaduta anche lo scorso anno.

Qualche giorno fa, il team di Brackley aveva pubblicato, sui propri canali social, una foto che ritraeva la F1 W12 del 2021, con Hamilton impegnato tra le stradine di Monte-Carlo. La didascalia diceva “Black car appreciation post“, ovvero una foto di apprezzamento per il colore nero.

Tutti hanno subito pensato che la nuova Mercedes avrebbe potuto riprendere quei colori, ma le indiscrezioni hanno smentito che una cosa simile possa accadere. Successivamente, è arrivato un nuovo video, dove sono mostrati i tubi di vernice da cui gli addetti attingono per colorare la nuova monoposto e dargli la nuova livrea.

I tubetti che vengono mostrati sono quello di color verde acqua, tipici dello sponsor Petronas, ed anche altri rossi. Questa cromatura è già stata utilizzata a partire dal 2020, quando venne firmato l’accordo con lo sponsor Ineos, che sicuramente apparirà anche sulla nuova monoposto.

Tuttavia, non è da escludere che questo colore possa prendere più spazio sulla F1 W14 che sarà presentata tra poche ore, visto che lo scorso anno il rosso era presente soltanto nella parte più alta del cofano motore, mentre in passato la potevano trovare anche in varie zone dell’ala anteriore.

Excited to show you what we've been working on 👀😁 @SherwinWilliams pic.twitter.com/1kopLx7OSR — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 9, 2023

Queste che stiamo vivendo sono davvero le ultime ore di attesa prima di poter ammirare la monoposto che competerà nel mondiale di F1 targato 2023, e come già ampiamente detto, dovrà essere per forza di cose l’arma del riscatto. Siamo sicuri che Toto Wolff non tollererà un’altra annata di fallimenti, conoscendo il suo carattere di vincente nato.