Red Bull, la RB19 gira a Silverstone: ecco com’è la vera monoposto

La Red Bull è scesa in pista a Silverstone con la nuova RB19, quella vera e propria. Si intravede già qualcosa di ben diverso.

La tanta attesa per la nuova stagione della F1 sta per terminare, e la Red Bull ha deciso di regalarci, in queste ultime ore, un primo assaggio della RB19 vera e propria, che si promette di essere ben diversa da quella vista nella presentazione di New York. Lo stesso Christian Horner, nell’ambito dell’unveiling avvenuto nella Grande Mela, aveva dichiarato che la vera monoposto sarebbe stata visibile soltanto in Bahrain, ma oggi qualcosina di nuovo si è già visto.

Il team di Milton Keynes, come era lecito attendersi, ha lavorato in funzione di quella che sarà un’evoluzione e non una rivoluzione del concept che ha dominato la passata stagione. Cambiare un qualcosa che rischia di fare scuola anche per gli altri team non avrebbe avuto senso, ed infatti le prime immagini, anche se poco chiare, sembrano confermare le nostre sensazioni.

La Red Bull ha la possibilità di gestire un vantaggio che, nella seconda parte della scorsa stagione era diventato netto, ma è chiaro che Ferrari e Mercedes potrebbero aver trovato qualcosa di importante nel corso dell’inverno. Attorno alla SF23 continuano a susseguirsi indiscrezioni incoraggianti, anche se soltanto la pista darà poi il giudizio definitivo.

La F1 W14, invece, è quella che potrebbe sorprendere più di tutti, visto che, nonostante una stagione difficile, sembra essere destinata a mantenere il concetto no sidepods visto a partire dallo scorso marzo. La Ferrari, dal canto suo, potrebbe aver deciso di fare una sorta di “ibrido” tra la soluzione che aveva lo scorso anno e quanto visto sul siluro di Adrian Newey, nel tentativo di trovare il bandolo della matassa e di tornare ancor più competitiva.

A Maranello dovevano risolvere il guaio del consumo eccessivo delle gomme, e le voci di corridoio dicono che si sia fatto ben di più all’interno del Reparto Corse. Nel frattempo, la regina indiscussa, ovvero la RB19, è scesa in pista a Silverstone per lo Shakedown, da cui si è intravisto già qualche cambiamento rispetto all’anno passato.

Red Bull, prime immagini della RB19 a Silverstone

La Red Bull ha girato in queste ultime ore sul tracciato di Silverstone, completando lo shakedown della vera RB19 con Max Verstappen e Sergio Perez al volante. I due alfieri del team di Milton Keynes si sono alternati a bordo della nuova creatura di Adrian Newey, che è stata mostrata in maniera poco nitida in un video caricato sul canale ufficiale della squadra campione del mondo.

Nelle immagini che abbiamo postato, infatti, si vede Christian Horner camminare nella pit-lane del tracciato britannico, e davanti a lui appare la RB19 che si ferma per una sosta ai box. Il video mette in bella mostra il team principal, mentre la vettura è stata offuscata, ovviamente per non mostrarne le forme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Oracle Red Bull Racing (@redbullracing)

Tuttavia, è possibile comunque intravedere quella che sembra essere la novità più importante, ovvero un muso ben più allungato rispetto allo scorso anno. La parte colorata in giallo, in mezzo ai due tori rossi, sembra essere più grande e profonda se la confrontiamo con la RB18, ma è ovvio che occorre attendere immagini migliori per dare giudizi definitivi.

Lo stesso discorso può essere fatto per un video che un utente ha caricato sul proprio profilo Twitter, in cui si vede quello che sembra essere Verstappen transitare nella zona dei vecchi box, all’uscita della curva Woodcote. Il muso sembra esserel, a tutti gli effetti, ben più allungato, mentre il resto della monoposto è molto simile a quella dell’anno passato.

And a video too! Aren’t we spoiled pic.twitter.com/8q4bpq96LK — Dan – EngineMode11 (@EngineMode11) February 10, 2023

Per cercare di capire come la Red Bull sia intervenuta sulla zona delle pance dobbiamo aspettare i test ufficiali, previsti in Bahrain per il 23 di febbraio, tra meno di due settimane. Per i sidepods, comunque, ci aspettiamo di vedere uno sviluppo del concetto vincente visto lo scorso anno, rendendo la RB19 ancor più filante in quella zona.