Ferrari Purosangue stravolta: il SUV di Maranello cambia pelle

La Ferrari ha scommesso sul mondo dei Suv presentando il Purosangue pochi mesi fa. Ecco un body kit che la rende ancor più cattiva.

Il 13 settembre del 2022 verrà ricordata come una data storica per la Ferrari e tutto il mondo dei crossover. In quel giorno, infatti, la casa modenese ha svelato al mondo intero le forme del proprio Suv, il fantomatico Purosangue di cui si era iniziato già a parlare da molti anni prima.

Nel 2020 venne reso noto il nome che sarebbe stato utilizzato, mentre quello di progetto era F175. Si tratta della prima vettura del Cavallino a 5 porte con 4 posti, ed il suo nome venne scelto per un preciso motivo. Il Purosangue, pur adottando delle forme lontane dalle supersportive di Maranello, in pieno stile Suv, può comunque contare su prestazioni elevatissime, mantenendo la tradizione del marchio italiano.

Il progetto partì già dai tempi di Sergio Marchionne, visto che alcune indiscrezioni relative a questo veicolo fuoriuscirono da Via Abetone Inferiore nel lontano 2017, con un anno di anticipo rispetto alla morte di quello che era all’epoca il presidente del Cavallino. Le prime immagini ufficiali, seppur leggermente offuscate, furono rese note nel marzo del 2022, prima della presentazione risalente alla metà di settembre dello stesso anno.

Il motore è un potentissimo V12 aspirato a benzina, che è stato posto in posizione centrale, che deriva dallo stesso, identico propulsore sfruttato dalla 812 Superfast presentata qualche anno prima. La potenza è di ben 725 cavalli, e nonostante l’imponente massa, il Purosangue è in grado di arrivare a 100 km/h partendo da fermo in appena 3,3 secondi.

La velocità massima è di ben 310 km/h, a conferma di performance davvero esagerate per un’auto che pesa 2033 kg senza contare il peso del guidatore e dei passeggeri. Nonostante una tecnologia indiscutibile, questo modello ha causato molte polemiche, prima di tutto a partire dal folle prezzo che supera i 400 mila euro, ma anche e soprattutto per via del suo stile.

La Ferrari aveva sempre dato prova di potersi distaccare dal mercato, realizzando gioielli che erano introvabili da altre parti. La costruzione di un Suv, invece, è sembrata una sorta di adattamento al mercato stesso, contravvenendo ai canoni stilistici della casa modenese, come in motli hanno voluto sottolineare.

Va sottolineato che, sul fronte delle vendite, il primo Suv di Maranello è stato un successo assoluto, visto che, già dal giorno della presentazione, i primi esemplari realizzati erano già stati tutti venduti. Il fascino di questo marchio, evidentemente, va oltre le forme dei veicoli, ed i fortunati che si possono permettere certe spese non hanno resistito alla curiosità di provare un Suv prodotto dal Cavallino.

Restando in team crossover, è evidente che il Purosangue, a livello stilistico, abbia dato una bella mazzata alla concorrenza, battendo anche auto come la Lamborghini Hurus e la Maserati Levante, anche loro non certo “brutte” dal punto di vista estetico, ma che sono state giudicate inferiori al Suv modenese.

Nelle prossime righe, vi proporremo un interessante lavoro svolto da un appassionato, che ha realizzato un body kit apposito per il Purosangue. Per il momento, si tratta di un render fatto al computer e nessuno la andrà a realizzare così com’è stata disegnata, ma mai dire mai nel mondo odierno.

Ferrari, ecco il body kit CGI-Custom per il Purosangue

La Ferrari Purosangue è un modello che ha fatto discutere e non poco, ma che da molti è stata apprezzatissima per via delle sue forme eleganti e del portentoso V12 che regala prestazioni ed un sound da brividi. Quando vengono presentate queste opere d’arte, c’è subito che vuole portarle al massimo delle performance con dei kit speciali, ed è ciò di cui vi parleremo proprio oggi.

Sui social media, il famoso creator digitale “abimelecdesign” ha presentato un body kit CGI-Custom proprio per questo strepitoso Suv, anche se è bene sottolineare che per ora si tratta soltanto di un lavoro frutto della sua fantasia, e che non c’è allo studio una reale evoluzione del crossover.

La vettura sembra, più che altro, aver subito un qualche tuning, vista l’altezza dei parafanghi, la forma dei nuovi cerchioni e soprattutto l’assetto ribassato, che ha portato questa Ferrari ad essere un reale mix tra un Suv ed una di quelle auto abituate a dare spettacolo nelle gare giapponesi di tuning.

Il video con le immagini è stato caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, e questo lavoretto sta già facendo discutere, ma dai più è stato molto apprezzato. Ecco a voi, dunque, una versione estrema del Suv Purosangue, e tanti appassionati sperano che un lavoro simile venga presentato anche nella realtà per aumentarne le prestazioni e darle un look ancor più cattivo.