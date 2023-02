Ferrari Testarossa venduta e a cifra folle: guardate perché

Una famosa azienda di tuning ha fatto sapere di aver venduto una Ferrari Testarossa modificata. E le immagini ne esaltano la bellezza.

In giro per il mondo le aste che riguardano la Ferrari sono tra le più chiacchierate e prolifiche che ci siano. Anche perché nella maggior parte dei casi a finire in vendita non sono delle auto recenti, ma dei veri e propri pezzi d’arte del passato, sopravvissuti al tempo e che rimangono ancora ad oggi dei pezzi rarissimi. Basti guardare i prezzi per capire che le Rosse sono tra le vetture che più vengono al mondo per i collezionisti. Tra le casa maggiormente attive c’è RM Sotheby’s che proprio recentemente ha fatto colpo annunciando la vendita di una 275 GTB/4 Scaglietti del 1967, ma anche di una LaFerrari che ha percorso poco più di 3mila miglia con il suo precedente proprietario americano.

Ma sul web spopolano anche le cosiddette one-off, prodotti creati appositamente per specifici clienti che sono unici perché divergono dai modelli classici in produzione. E proprio quelli, quando vengono messi all’asta, creano ancor più caos, visto che per averli bisogna sborsare cifre da capogiro.

In queste settimane ha fatto scalpore la notizia che in Giappone è stata data via una Rossa davvero incredibile, non solo perché si tratta di un modello iconico del Cavallino ma anche perché è stata modificata da una nota azienda nipponica specializzata nel tuning di auto di lusso e supercar. E le foto pubblicate sui social hanno mandato letteralmente in tilt i fan del marchio italiano.

Una Ferrari da urlo (modificata) fa scalpore sul web

Se pensiamo a una vettura di Maranello che ancora oggi fa battere il cuore, senz’altro c’è la Testarossa. Prodotta dal 1984 fino al 1996, anche con le varianti 512 TR e F512 M, rimane una delle auto sportive più belle mai prodotte a livello mondiale. E per la Ferrari fu un vero colpo, perché ne rilanciò ancor di più il marchio a livello globale. Celebre fu la versione bianca che spopolò nella serie TV Miami Vice, ancora oggi ricordata.

La vettura, con la sua linea, opera di Pininfarina, caratterizzata dalla coda notevolmente allargata e dalle grandi griglie laterali, suscitò subito ampi consensi e critiche, ma rimase a lungo impressa nei fan della Rossa e non solo. Tra gli anni Ottanta e Novanta era il sogno di tutti coloro che sbancavano il lunario. E oggi ci sono migliaia di collezionisti che fanno a gara per averne un modello.

Quella vista in Giappone è davvero una versione modificata da schianto. Basata sulla versione 512 TR, che è la prima modifica dell’originale Ferrari Testarossa, la vettura è total black e grazie alle modifiche è molto più aggressiva di quella di serie, grazie al kit wide body. I puristi sicuramente storceranno il naso, ma in questa veste progettata da Liberty Walk sembra davvero una vettura ancor più potente nel suo design.

Il proprietario, fanno sapere, ha conservato i paraurti anteriore e posteriore di serie e anche i pannelli laterali, quindi riportare questa Ferrati alle condizioni originali dovrebbe essere relativamente facile. Ora ha un paraurti anteriore decisamente più imponente, con un parafango con un design imbullonato. Sul retro, c’è un pezzo avvolgente che funge da diffusore moderno e un grande spoiler a coda d’anatra. I terminali di scarico sono originali, ma le ruote sono nuove, hanno un design fresco e un diametro molto più grande. Avvolti in pneumatici Advan, hanno una finitura bicolore per fornire un certo contrasto con il resto dell’esterno. I finestrini posteriori e laterali sono stati oscurati e completano praticamente il restyling di questa auto. Il motore è intatto, ossia un 12 cilindri piatto da 4,9 litri, con quattro valvole per cilindro.

Ora c’è da capire a chi sia andato questo capolavoro ma soprattutto quanto sia costata. C’è da spettarsi davvero una cifra da capogiro, proprio l’effetto che fa a chi la guarda semplicemente in foto.