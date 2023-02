Cosa ci vuole per comprare una Ferrari? Non bastano i soldi

Un bolide rosso è un desiderio che non sempre si può appagare con un grosso conto in banca. Ecco i criteri necessari per avere una super Ferrari.

“Ci sono cose che non si possono comprare…”, affermava un noto spot di una banca e la questione riguarda anche la Ferrari. Per la stragrande maggioranza della popolazione mondiale la Rossa è un sogno proibito per ovvie ragioni di natura economica, tuttavia le possibilità non sempre si traducono in acquisizioni. C’è chi ha tanti soldi e, comunque, non può ottenere l’auto del Cavallino dei suoi sogni.

La casa modenese rappresenta un simbolo del made in Italy. Il suo design esclusivo è associato ad un tecnologia all’avanguardia. La Ferrari è eccellenza ed esclusività e, proprio per questo motivo, non è accessibile a tutti. Il design inconfondibile di alcuni esemplari rappresenta un privilegio per pochi eletti. Se pensate che vi basta ereditare una fortuna o vincere il superenalotto per poter mettere nel garage tutte le Ferrari dei vostri sogni vi sbagliate di grosso.

Il mercato dell’usato può appagare il vostro desiderio a quattro ruote, proponendo vetture ordinarie con l’inconfondibile logo del cavallino rampante, ma esistono dei modelli che hanno un sapore, decisamente, diverso. Il lusso sfrenato del tricolore modenese ha assunto, negli ultimi anni, declinazioni uniche nel suo genere. Il blasone della Ferrari è cresciuto in modo esponenziale, anche grazie a supercar iconiche che sono state prodotte per pochissimi fortunati.

Il marchio emiliano è in continua crescita. I fatturati hanno messo in mostra un successo mai avuto prima sebbene alcune ultime uscite hanno fatto storcere il naso ai puristi. Se la prima ibrida è stata metabolizzata bene, anche grazie alle gesta in F1 dei cavalieri del rischio, lo stesso non si può dire del primo SUV e della futura prima supercar full electric. I tempi dei V12 aspirati potrebbero essere finiti. Le ultime battute, però, regalano sempre grandi progetti ed emozioni.

Oltre ai soldi, il primo requisito indispensabile di un cliente è legato al colore: se un acquirente non possiede un’altra vettura del Cavallino, la prima deve comprarla rossa, senza possibilità di scegliere altre colorazioni. Detto ciò, la casa modenese produce modelli in tiratura limitata. Supercar estreme con la Enzo, la LaFerrari, la FXX K sono realizzare per pochi eletti, così come i modelli peculiari come la 488 Speciale. Contestualmente all’acquisto di questa vettura, i vertici del Cavallino hanno stabilito ben 4 criteri di selezione.

I criteri per comprare una super Ferrari

Prima di tutto il compratore della 488 Speciale dovrà comprare un’altra Ferrari, equipaggiata da un motore V8. Inoltre, dovrà essere un frequentatore del programma “Corse Clienti”. Dovrà prendere parte ai Ferrari Racing Days con una FXX o al Challenge che si disputa con le 488. E’ come se si dovesse entrare in un club molto esclusivo e, di conseguenza, solo “i clienti più noti sono ritenuti in diritto” di mettere le mani su vetture speciali. L’ultima prerogativa riguarda il possesso di una Rossa già facente parte del programma VS, ossia di una 458 Speciale, di una 430 Scuderia, una LaFerrari, una F12tdf o una storica F40. La Ferrari F40 si rifà il look? Il web va in tilt per lei (VIDEO).

Vi potrà anche sembra assurdo, ma la casa fondata da Enzo Ferrari vuole essere quanto meno “convenzionale” possibile. In passato ci sono state anche delle vertenze legali, ma i tribunali hanno sempre dato ragione al costruttore modenese. La Ferrari può scegliere di affidare le sue opere migliori ai clienti più fedeli e che rispettano i suddetti criteri.

Di conseguenza, entrando nelle grazie della Scuderia, è possibile anche mettere le mani su una monoposto di F1. Presenziando ai Ferrari Racing Days vi divertirete a vedere dei bolidi della categoria regina del Motorsport guidate da alcuni facoltosi privilegiati. In quel caso, si ha l’obbligo di portarla in pista per diverse volte l’anno, pena il ritiro immediato. Un modo per divertire il pubblico e far sentire dei pro driver i noti clienti del Cavallino.