La Ferrari F40 si rifà il look? Il web va in tilt per lei (VIDEO)

La Ferrari F40 è un modello leggendario, e qualcuno ne ha rivisto le forme seguendo i canoni moderni. Le sue forme sono splendide.

La storia della Ferrari è ricca di vetture da sogno, che hanno segnato un’epoca del nostro paese. Nella giornata di oggi, vi parleremo di una versione speciale della F40, vale a dire quella vista dagli occhi di un autore di render, che l’ha immaginata con delle forme attuali e moderne, nella speranza che la casa di Maranello possa realizzarne una vera e propria in futuro.

La F40 originaria fu prodotta dal 1987 al 1992, e venne realizzata per celebrare il quarantesimo anniversario dalla nascita del marchio, avvenuta nel 1947 con l’uscita del primo modello, la 125 S. La F40 è l’ultima Rossa nata con il grande Enzo Ferrari ancora in vita, dal momento che il Drake si spense il 14 di agosto del 1988.

La sua base era la 288 GTO, nata pochi anni prima, con cui condivise il motore V8 biturbo da 2,9 litri, che possedeva turbocompressori IHI ed intercooler Behr. Il propulsore erogava ben 478 cavalli, spingendola a circa 324 km/h di velocità massima. Considerando che parliamo di tre decenni e mezzo fa, le prestazioni sono assolutamente eccezionali, con uno scatto che permetteva di coprire gli 0-100 km/h in appena 3,9 secondi. Si tratta di numeri in grado di far invidia a parecchie supercar moderne.

Insomma, stiamo parlando di un vero e proprio prodigio d’ingegneria, che nel corso del tempo è diventato un mito intramontabile. In tanti abbiamo sognato di guidarla, e la F40 non è mai mancata neanche nei giochi di simulazione, dove è stata portata al limite, seppur in maniera virtuale, dagli appassionati. Vi starete chiedendo per quale motivo vi stiamo parlando di tale gioiello, e la risposta è molto semplice.

Come dicevamo in apertura, un autore di render ha immaginato una versione odierna della F40, dandogli nuovi canoni stilistici che però non le hanno permesso di perdere il fascino di un tempo. Nelle prossime righe, potrete scoprire il frutto del suo lavoro, e va detto che da parte nostra vanno tutti i nostri complimenti. Il mito di questo capolavoro è tornato a vivere.

Ferrari, ecco come sarebbe una F40 modernizzata

La Ferrari F40 ha scritto la storia del Cavallino, ed un gioiello di questo livello non può essere dimenticato dagli appassionati. La vettura in questione la sentiamo spesso nominare per via delle varie aste in cui alcuni suoi esemplari vengono venduti, ed ultimamente, anche il team principal della Mercedes di F1, ovvero Toto Wolff, ha deciso di mettere in vendita la sua, ad un prezzo che per il momento resta top secret.

La prima hypercar del Cavallino fu presentata nel 1987, e qualche tempo dopo fu il momento della F50, che però non riuscì ad equiparare il successo della precedente. La F40 è un mito immortale, ed in questi ultimi giorni è emerso un render che l’ha reinterpretata in chiave moderna, mandando in visibilio i fan.

Le immagini sono apparse in un video pubblicato sul canale YouTube “Rons Rides“, in cui si può ammirare il lavoro svolto dall’artista Rotislav Prokop. Le sue forme, seppur attualizzate, ricordano a tutti gli effetti la F40 originaria, a partire dall’inconfondibile alettone posteriore legato alla carrozzeria.

Tante le prese d’aria che sono state riproposte sulla vettura, altro elemento canonica della F40 nata ben 36 anni fa. La coda posteriore è molto allungata, e per certi versi, le linee più morbide sembrano far riferimento anche alla mitica F50. Anche il posteriore è un opera d’arte, vista l’uscita di tre scarichi prorompenti.

Ovviamente, la Ferrari non ha per il momento in mente l’uscita di un modello di questo tipo, ma la speranza dei fan è che prima o poi il mito ne venga ricelebrato con una versione moderna. La F40 è un capolavoro, che racchiude la potenza e la bravura del settore automotive del nostro paese, che oggi sta decisamente cambiando faccia tentando di avvicinarsi alle richieste del mercato.

Tanto per farvi un esempio, la stessa casa modenese ha “ceduto” a ciò che piace ai giorni nostri, producendo il Suv Purosangue che è stato svelato qualche mese fa. La vettura ha diviso i fan, visto che una buona parte ne è stata positivamente colpita, ma altri hanno parlato di affronto alla storia di questo marchio, da sempre legato alla produzione di supersportive uniche al mondo.

La F40 vista in chiave moderna sarebbe uno splendido regalo agli appassionati, ma per adesso dobbiamo accontentarci di questo render. Il lavoro dell’autore è stato eccezionale, e dal video postato in basso potrete farvene un’idea con i vostri stessi occhi. Ecco come sarebbe la F40 dei giorni nostri.