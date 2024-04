Chi fornisce i motori alla MG? E’ un colosso dell’Automotive

La MG è stata per anni l’oggetto di desiderio degli appassionati di auto inglesi. Ecco a quale major appartiene oggi il marchio.

La Morris Garages (MG), proprio come altri brand britannici, era un concessionario di Oxford. Il successo commerciale portò alla nascita dell’azienda. In una prima fase era nelle mani di William Morris. Nel 1922 Cecil Kimber, General Manager della MG, indirizzò lo sviluppo dei mezzi verso una nuova frontiera. Nel 1924 arrivò il modello 4 Seater Special Sport e, da lì in avanti, la strada venne battuta con auto sportive e prestigiose.

Nel 1929 la sede dell’azienda venne portata ad Abingdon per una espansione. MG Cars, nel 1935, venne completamente inglobata nella Morris. Gli elementi meccanici erano Morris, mentre il telaio rimasero MG. Sino al 1952 il sistema funzionò alla grande. Poi la MG fu acquisita dalla British Motor Corporation (BMC). La MG A del 1955 e la MG B del 1962 diedero un impulso ad un nuovo corso aziendale.

Il passaggio della British Motor Corporation nella British Leyland, nel 1968, stravolse di nuovo gli equilibri aziendali. La factory di Abingdon venne chiusa. La MG B terminò con la produzione in favore di una sottodivisione della British Leyland, il Gruppo Austin Rover. Il DNA delle MG rimase invariato con modelli sportivi di altissimo spessore. Inoltre lo Stato inglese decise di cedere il Gruppo Austin Rover alla British Aerospace.

L’attuale gestione della MG

Nacquero vetture come le Rover serie 100, Rover serie 200 e Rover Serie 600. Dopo una pesante crisi economica il marchio, nel 1994, arrivò la cessione alla BMW. Nel 1995 il marchio MG tornò leader con la spider MG F, con la MG-F che poi prese il nome di MG-TF. Nell’aprile del 2005 il Gruppo MG-Rover, in amministrazione controllata, arrestò la produzione.

Da anni, oramai, MG è un marchio del gruppo SAIC Motor. Si tratta della settima casa automobilistica più grande al mondo ed il primo gruppo automobilistico in Cina con vendite che superano i 7 milioni di unità. Il Gruppo SAIC Motor include diversi ed importanti brand, tra i quali Morris Garages (MG) e SAIC Volkswagen. Sulla base di queste certezze sono tornati a volare sul mercato internazionale.

Oggi ha un listino piuttosto variegato e ha portato in strada tantissime novità, anche a ruote alte. Stanno cavalcando il trend delle vetture 100% elettriche. I numeri registrati sono promettenti, ma l’attuale gestione non ha nulla a che vedere con le vecchie e sportive auto termiche britanniche.