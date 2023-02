MotoGP, grande ottimismo di Quartararo: i fan Yamaha si gasano

La MotoGP torna in pista per i test di Sepang, con Quartararo che è soddisfatto dei progressi della Yamaha. Ecco le sue parole.

Per dare i primi verdetti occorrerà aspettare il Gran Premio del Portogallo che si correrà il 26 di marzo, ma la prima giornata di test della MotoGP andata in scena sul tracciato di Sepang ha confermato le aspettative. Le Ducati e le Aprilia hanno aperto la nuova stagione replicando i risultati dei test di Valencia dello scorso 8 novembre, con Marco Bezzecchi al top in quel di Sepang davanti a Maverick Vinales.

Le due case italiane sono apparse subito in gran palla, mentre sono mancate all’appello Yamaha, Honda e KTM. Per trovare la prima M1 in classifica, infatti, occorre scendere sino alla decima posizione, con Franco Morbidelli che si è tenuto alle spalle due campioni della MotoGP, ovvero Fabio Quartararo e Marc Marquez. Stando a quelle che sono state le dichiarazioni dei piloti, tuttavia, si capisce che all’interno del box della casa di Iwata ci sia molto più ottimismo rispetto agli uomini di Alberto Puig.

Quartararo è rimasto lontano dal battistrada di quasi un secondo, ma i tempi, al momento, non contano nulla. Ciò che è importante è terminare il lavoro nel modo migliore possibile, cercando di capire come migliorare la moto al massimo. Il rider transalpino ha già qualche idea in mente.

MotoGP, Fabio Quartararo soddisfatto nei test di Sepang

Fabio Quartararo ha concluso la prima giornata di test della MotoGP in Malesia mettendo a referto l’undicesimo tempo, alle spalle della Yamaha gemella di Franco Morbidelli. “El Diablo” fece un garone qui a Sepang lo scorso anno, chiudendo terzo alle spalle delle inarrivabili Ducati di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini.

Il campione del mondo della MotoGP nel 2021 ha comunque confermato quanto di buono aveva messo in mostra Cal Crutchlow nello shakedown riservato ai collaudatori dei giorni scorsi. Ovviamente, non ci riferiamo ai tempi sul giro, che a questo punto del lavoro delle squadre non contano praticamente nulla.

Nella nostra analisi, stiamo parlando delle velocità di punta, che erano state molto positive anche ad inizio settimana. Lo stesso Quartararo, che ha girato nel primo giorno dedicato ai titolari, si è detto soddisfatto, confermando che la top speed è migliorata grazie al nuovo motore, anche se la risoluzione di tutti i problemi è ben lontana.

Ecco le sue parole al termine della prima giornata in pista: “In questi test non abbiamo a disposizione tante gomme, quindi ho montato quelle che non mi piacciono molto per girare. Mi sento felice, anche se non è stato facile visto che non scendevamo in pista da ben tre mesi. Posso dire che la top speed è migliorata, ma è chiaro che ora dobbiamo fare dei passi in avanti a livello di telaio, aerodinamica e risposta del motore. Tutto sommato, è stata una giornata buona anche perché va considerato che è da un intero inverno che non andavamo in moto“.

“Nella prima giornata di lavoro abbiamo potuto testare tante novità, ma non siamo riusciti a capire se e quanto possano essere migliori delle vecchie. Devo dire che il telaio, il motore ed anche l’aerodinamica ci hanno dato invece delle risposte più chiare. Il fatto positivo è che ho potuto capire, sin dai primi giri, se fosse migliore o meno“.

“Comunque, sono delle novità che provo per la prima volta nella mia carriera, va calcolato anche questo. Negli anni precedenti provavo il forcellone, i vari settaggi e cose del genere. A differenza del passato, in questo inizio di lavoro ho testato tutto insieme un pacchetto completo. Credo sia una buona cosa per iniziare a fare esperienza su quello che useremo“.

Quartararo e la Yamaha hanno iniziato la loro scalata verso le prime posizioni, ma vedendo quanto vanno forte la Ducati e l’Aprilia, siamo certi che non sarà facile chiudere il gap in così poco tempo. La M1 deve mettere a posto tanti elementi prima di pensare di potersela giocare, ma il talento del pilota può sicuramente metterci una pezza.