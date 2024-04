Lamborghini, la nuova Urus ora è realtà: guardate che bolide

L’attesissima Lamborghini Urus Plug-In Hybrid è stata svelata, e le prime immagini sono già da urlo. Scopriamo il bolide nei dettagli.

Il passaggio all’ibrido della Lamborghini è ormai realtà, e dopo la Revuelto svelata più di un anno fa, in queste ultime ore è toccato al SUV di Sant’Agata Bolognese. La casa del Toro ha infatti svelato la Urus SE, dotata della tecnologia Plug-In Hybrid, che rappresenta una nuova sfida tecnologica, superata ampiamente secondo gli ingegneri del costruttore emiliano.

Prima di tutto, va sottolineato come a livello di potenza si sia fatto un deciso passo in avanti, dal momento che la nuova Urus SE è arrivata a toccare la soglia degli 800 cavalli. A spingerla c’è ancora un motore V8 biturbo, che lavorerà in combinato con un pacco batterie ed una vera e propria unità elettrica. Per far bene c’è davvero tutto, ed ora andremo a scoprire nel dettaglio tutte le novità introdotte su una Lamborghini che vuole stupire.

Lamborghini, la nuova Urus SE è già leggenda

Sono state aggiornate anche le linee sulla nuova Lamborghini Urus SE, a cominciare da un nuovo cofano, che è ereditato dalla Revuelto, così come molti altri elementi.

Cambiato anche il paraurti, la griglia frontale ed i fari, ora a tecnologia Matrix LED, dotati anche di una firma luminosa che ricorda la coda del Toro del costruttore italiano. Splendidi e d’impatto i cerchi da 23 pollici Galanthus, che sono stati abbinati ai nuovi pneumatici Pirelli P Zero, del tutto sviluppati per quest’auto e che non verranno montati su altre vetture.

Ridisegnato da zero anche il portellone al posteriore, ed anche qui sono cambiati i gruppi ottici, così come il diffusore, in modo da ottimizzare la ricerca del carico aerodinamico. Per quanto riguarda la meccanica, a spingere questo bolide troviamo il motore 4.0 litri V8 biturbo che si accoppia ad un cambio automatico ad 8 rapporti, ma essendo Plug-In Hybrid, rispetto alla Urus del passato c’è l’aggiunta di una parte elettrica davvero molto sofisticata.

Troviamo una batteria agli ioni di litio da 25,7 kWh di capacità, e la troviamo posizionata sotto al piano di carico, e sopra al differenziale posteriore che è a controllo elettronico. La potenza di questa Lamborghini Urus SE è di 800 cavalli complessivi, con 950 Nm di coppia massima. La velocità massima tocca i 312 km/h, con lo scatto tra 0 e 100 km/h che si completa in soli 3,4 secondi. In 11,4 secondi, invece, si raggiungono i 200 km/h.