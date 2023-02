MotoGP, la nuova Aprilia delude Espargaró? Le sue parole agitano i fan

L’Aprilia ha concluso al 2° posto con Maverick Vinales il primo giorno dei test di MotoGP in Malesia. Aleix Espargaró ha qualche dubbio.

La MotoGP ha riacceso ufficialmente i motori sul tracciato di Sepang, dove si è conclusa la prima giornata di test ufficiali. A dettare legge ci hanno pensato Ducati ed Aprilia, che hanno piazzati nove moto in top ten, lasciando la decima piazza alla Yamaha di Franco Morbidelli.

Una vera e propria dittatura quella imposta dai team di Borgo Panigale e di Noale, vere regine della MotoGP attuale. Al comando si è issato, nelle ultime battute, Marco Bezzecchi, sulla Desmosedici GP22 del Mooney VR46 Racing Team. L’esordiente dell’anno della passata stagione ha girato in 1’58”470, tenendo dietro l’Aprilia di Maverick Vinales per poco più di un decimo.

Sesta prestazione per Aleix Espargaró, uno dei protagonisti più attesi per il 2023 dopo la grande stagione scorsa. Davanti a lui un altro tris di Ducati, comandato da Enea Bastianini e concluso da Pecco Bagnaia con le Desmosedici GP23 ufficiali, tra le quali si è infilato Jorge Martin con la Pramac, autore del miglior tempo in mattinata.

Proprio Aleix è stato uno dei primi a raccontare le sue sensazioni riguardo a ciò che ha vissuto in pista, dimostrandosi soddisfatto della nuova Aprilia, anche se si attendeva qualcosa in più. Ovviamente, siamo soltanto ai primi assaggi della nuova stagione, ma le sue prime parole sono già interessanti.

MotoGP, ecco le parole di Aleix Espargaró sull’Aprilia

La curiosità per conoscere il comportamento delle nuove moto che parteciperanno alla stagione di MotoGP targata 2023 era davvero tanta, sia nei piloti che nei tifosi e negli addetti ai lavori. C’è da dire che la prima giornata di Sepang ci ha detto un qualcosa che ci aspettavamo, ma forse non in maniera così netta.

La Ducati e l’Aprilia hanno dominato la scena, e per gli altri sembrano essere dolori sin dalla prima giornata di lavoro. La MotoGP sembra totalmente nelle mani delle due case italiane, anche se quella di Borgo Panigale pare in vantaggio rispetto ai rivali di Noale, comunque in netta crescita.

Uno dei protagonisti più attesi è sicuramente Aleix Espargaró, il quale vuole fare ancora meglio rispetto al quarto posto finale dello scorso anno. Il nativo di Granollers è stato intervistato in queste ore ai microfoni di Antonio Boselli, inviato per “SKY Sport“, ed ha raccontato delle sensazioni che sono un mix di alti e bassi.

Ecco le sue parole: “Cosa penso della nuova Aprilia? Non è male, è sempre bello tornare in pista dopo tante settimane di pausa. Con la moto 2022 mi ero trovato subito molto bene, un ottimo ricordo della mia moto. La 2023 mi aspettavo che fosse diversa, ma non lo è poi troppo.. Hanno ottimizzato e migliorato tante piccole cose, ma ancora è presto abbiamo fatto solo la prima giornata. Secondo me c’è ancora tanto tempo per migliorare. La prima impressione è positiva“.

“Se mi aspettavo qualcosa in più dalla nuova moto? In generale sì, forse mi aspettavo più differenza dalla vecchia. Sapevo che non ci sarebbe stata una rivoluzione ma un’evoluzione di quella dello scorso anno. Devo dire che se ti metti a guardare la moto da vicino e con calma, si vede subito che è molto diversa dalla vecchia. Vediamo se sarà sufficiente o meno, è solo il primo giorno ed abbiamo fatto solo una trentina di giri“.

L’Aprilia sta facendo un gran lavoro sul fronte degli sviluppi, ed Aleix ne è ben contento: “Cosa ne penso delle altre case che ci hanno copiato la carena ad effetto suolo? Mi rende molto orgoglioso della mia squadra, in passato noi facevamo lo stesso con le altre squadre, stiamo lavorando bene, e quando ciò accade gli altri ti copiano. Abbiamo alcune novità che proveremo più avanti così non potranno copiarci. I ragazzi a Noale stanno lavorando sicuramente bene, questo è un buon segno per noi e per la nostra stagione“.