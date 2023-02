FIAT, torna la Campagnola nel 2024? Ecco come potrebbe essere

La FIAT Campagnola è un modello che è sempre molto desiderato dai fan, e qualcuno ne ha immaginato le forme. Ecco come può essere.

La FIAT ha proposto tantissimi modelli che sono rimasti nel cuore dei fan, ed uno di questi è sicuramente la vecchia ma gloriosa Campagnola. Venne prodotta, pensate, dal 1951 al 1987, in una miriade di versioni differenti, tra cui anche la AR5x e la AR76A, dedicate al nostro esercito e da esso utilizzate.

Si tratta, come potrete immaginare, o forse anche ricordare, di un fuoristrada davvero estremo, che siglò anche un primato davvero incredibile tanto tempo fa, per la precisione nel dicembre del 1951. Una versione della Campagnola, guidata da Paolo Butti e Domenico Racca, i quali attraversarono l’Africa, tra Algeri (Algeria) e Città del Capo (Sudafrica), fece siglare il record di percorrenza su questo percorso, percorrendolo in 11 giorni, 4 ore e 54 minuti, cosa che non era mai accaduta a nessuno in passato.

La FIAT non ha mai parlato della possibilità di realizzare una nuova Campagnola in chiave moderna, ma c’è qualcuno che ha immaginato le sue forme, rivedendole ed attualizzandole. Nelle prossime righe, vi mostreremo quella che potrebbe essere la Campagnola di oggi, che nonostante i tempi che corrono, manterrebbe i propri canoni che la resero famosa.

FIAT, ecco come potrebbe apparire la Campagnola

La FIAT sta pensando ad uno svecchiamento della gamma per i prossimi anni, ed in molti sognano il ritorno di alcuni gloriosi modelli del passato. Tuttavia, c’è da rimarcare quanto sia grande l’impegno che il marchio di Torino sta ponendo verso l’elettrico, che presto andrà a prendere il posto delle vetture a motore termico, ormai si parla di un massimo di due-tre anni.

Collegandoci al discorso Campagnola, oggi vi parleremo di una sua versione “Estate”, che è stata immaginata dal designer Tommaso D’Amico, il quale ha pubblicato un video sul suo canale YouTube, illustrando il proprio render. Dal canto nostro, è corretto sottolineare che si tratta di un lavoro che è frutto della fantasia dell’autore, visto che di questo modello, almeno per adesso, non se ne parla ai piani alti di Stellantis.

Qualche mese fa, lo stesso D’Amico aveva presentato un altro video sempre sulla Campagnola, proprio nella sua versione “Estate”, ovvero scoperta. L’autore l’ha immaginata spinta da un motore a benzina 1.9 turbocompresso, con ben 250 cavalli a spingere sotto il cofano. La trazione, ovviamente, non può che essere integrale per un veicolo di questo tipo, ed a tutto questo c’è da aggiungere un abitacolo molto moderno con un quadro strumenti altamente tecnologico.

Si tratta di una versione davvero splendida di questa Campagnola, e sarebbe molto intressante se la FIAT decisse di mandarla in produzione. Al momento, come detto, la casa di Torino ha tutte le proprie attenzioni rivolte verso la mobilità sostenibile, ma per il futuro non si può mai sapere.

In questo video, potrete farvi una prima idea di quello che potrebbe essere questo modello, che porta con sé un sapore di vintage mischiato alle tecnologie moderne. L’artista che l’ha creato, tuttavia, non ha previsto una versione full electric, ovvero il focus principale del costruttore per i prossimi anni.