FIAT, arriva nel 2024 la Nuova 600 Abarth? Sarà anche elettrica

La FIAT sta per lanciare sul mercato la Nuova 600, e nel 2024 potrebbe nascere anche la versione Abarth. Ecco che forme avrà.

Continua la forte spinta verso l’elettrificazione in casa FIAT, dove l’intenzione è quella di cambiare del tutto la gamma entro i prossimi anni, nel pieno rispetto dei piani del gruppo Stellantis. La holding multinazionale olandese è forse quella che punta di più al mondo sulla mobilità sostenibile, ed anche un altro marchio italiano come l’Alfa Romeo, di sua proprietà, si sta lanciando nella sfida dell’elettrico.

Il modello più attenzionato da parte della casa di Torino sarà sicuramente la nuova Panda, le cui prime foto ufficiali sono attese per la seconda metà del 2023. Inizialmente, anche la presentazione ufficiale e le consegne sarebbero dovute avvenire entro il mese di dicembre, ma in seguito qualcosa è cambiato ed i tempi si sono allungati di qualche tempo.

Attorno alla FIAT c’è sempre una pressione mediatica notevole, considerando che, a livello di vendite, è il marchio italiano per eccellenza. Il nostro paese non è mai stato pioniere in termini di nuove tecnologie, ma con la spinta di Stellantis si sta cercando di recuperare il terreno perduto nei confronti di una concorrenza che è sempre più forte e competitiva. Pareggiare la sfida con le case tedesche, tuttavia, non sarà affatto facile visto il vantaggio accumulato in questi ultimi anni, ma nulla è perduto.

Nelle prossime righe, analizzeremo un qualcosa di molto curioso, ovvero una versione Abarth della Nuova 600 che vedrà la luce nei prossimi mesi. Per il momento, non c’è ancora l’ufficialità sulla realizzazione di questo veicolo, che però arriverà quasi sicuramente sul mercato a partire dal 2024. Le premesse sono ottime sul fronte prestazionale, ma c’è da dire che la versione full electric costerà davvero tanto considerando anche il periodo.

FIAT, ecco come potrebbe essere la Nuova 600 Abarth

Nella prima metà del 2023 la FIAT immetterà sul mercato la Nuova 600, di cui tanto si è parlato in questi ultimi mesi. Si tratterà di un crossover di Segmento B, che riporterà il gruppo Stellantis in questo raggruppamento e che gli permetterà di guadagnare importanti quote di mercato.

La Nuova 600 sarà il primo modello in assoluto del marchio di Torino ad essere stato del tutto realizzato da quando la casa è sotto la gestione della holding multinazionale olandese, per cui, l’attesa è davvero molto alta. L’auto verrà realizzata nello stabilimento di Tychy, in Polonia, uno dei siti produttivi più grandi di questa casa automobilistica.

Prevista anche e soprattutto la versione elettrica, che avrà una potenza complessiva di 155 cavalli, e che continuerà questo spostamento dal motore termico a quello full electric in cui la Fiat è coinvolta in questi anni. Non c’è ancora l’ufficialità, ma nel 2024 arriverà anche la versione Abarth, anch’essa, molto probabilmente, elettrificata.

Secondo quelle che sono le indiscrezioni, la spinta potrebbe salire anche a 200 cavalli, forse anche qualcosina in più per quello che riguarda la versione elettrica, con un’accelerazione che dovrebbe coprirà gli 0-100 km/h in appena 6,5 secondi, delle performance davvero eccellenti considerando la stazza del crossover.

Si attendono cerchi da 18 pollici, con una strumentazione interna ed un abitacolo dal look davvero estremo e molto sportivo, pacco batterie da 52 kWh che andrà a consentire a chi deciderà di acquistarla di avere un’autonomia di circa 350-380 chilometri, anche se su questo dato ancora non ci sono ufficialità, ma le premesse sembrano molto buone.

La Nuova 600 Abarth potrebbe venire a costare circa 45 mila euro, una spesa elevatissima, ma che considerando il mercato delle full electric non deve sorprendere più di tanto. Ad immaginare questo veicolo ci ha pensato il canale YouTube “Manhoub 1“, come sempre molto puntuale nelle sue creazioni.

Da queste immagini è possibile iniziare a farsi un’idea dei concetti che andranno ad equipaggiare questo veicolo, nella speranza che prima o poi il mercato delle auto “alla spina” conosca dei prezzi meno importanti. Per il momento, tuttavia, non ci sono immagini ufficiali, ed occorre accontentarsi di questo pur ottimo render degli esperti.