Hogwarts Legacy: il mondo di Harry Potter tra auto, moto e scope volanti

L’attesissimo videogame dedicato ad Harry Potter si preannuncia come la miglior esperienza videoludica di sempre. L’open world vi catapulterà nella magica Hogwarts.

Alzi la mano chi non ha mai letto un libro o visto un film dedicato al mago Harry Potter. Quest’ultimo è diventato un personaggio leggendario, grazie all’estro e alla fantasia della scrittrice J. K. Rowling. Il residente del numero quattro di Privet Drive tornerà sulle principali console e su PC in una veste tutta nuova, ridando una seconda vita al giovane maghetto.

Esplorando ogni angolo del Wizarding World, tra incantesimi e storie fantastiche, i fan della saga potranno addentrarsi nell’universo di HP. Hogwarts Legacy permette di rivivere le scene storiche dell’epica narrazione, tra lezioni a scuola, notti nel castello e uno spazio circostante vastissimo. Il titolo di Avalanche Software è una emozione dietro l’altra per i fan, grazie a trucchi e tributi a personaggi che abbiamo imparato ad amare, anche grazie alle interpretazioni sul grande schermo.

Il magico viaggio in Hogwarts Legacy

Per chi ama l’epopea del mago più noto al mondo, il videogame è un must have. Il viaggio del prescelto, infatti, ha inizio molti anni prima con una scuola ancora sotto il presidio di Phineas Nigellus Black, progenitore del celebre Sirius. Persino Albus Silente è troppo giovane per far parte della scuola di magia di Hogwarts. Non vogliamo svelarvi alcuni dettagli della saga, ma la vita nel Wizarding World ha radici lontane e vi permetterà di scoprire nuovi dettagli di un mondo tutto da esplorare.

La componente narrativa ha un ruolo di primo piano, ma senza rendere il videogioco troppo lento e macchinoso. L’esperienza videoludica è leggera ed intuitiva, dando la chance di addentrarvi nei meandri dei luoghi narrati nei libri. L’antica Scuola di Magia è teatro delle azioni, ma sono esplorabili anche altre aeree esterne. Una finestra su un mondo che vi appassionerà, tra missioni principali e attività secondarie, sempre con un filo conduttore alle intriganti avventure dei protagonisti.

Le auto della saga di Harry Potter

L’open world consente di svegliarsi la mattina, uscire dal dormitorio e girovagare per la scuola, arrivando al villaggio Hogsmeade dove potrete acquistare una nuova scopa volante o degli ingredienti per le pozioni. E’ un mondo ricco di spunti e personaggi che non vi darà mai la sensazione di essere vuoto. Un labirinto di trame ed indovinelli che, però, si discosta dalla tipologia di esperienza alla GTA. In Hogwarts Legacy non potrete rubare auto e moto a colpi di bacchetta, ma garantisce un percorso magico che farà felici gli appassionati della saga.

Una delle vetture più iconiche del mondo della cinematografia sarà, sicuramente, presente nel videogame. Ron Weasley, interpretato da Daniel Radcliffe, in una epica scena del secondo film viaggia tra i cieli nell’abitacolo di una celebre Ford Anglia, insieme al protagonista Harry Potter. L’auto azzurra è usata dal miglior amico del mago con la cicatrice per aiutarlo a scappare dai Dursley. I compagni usano l’auto volante per tornare nella scuola di magia, avendo perso il treno al binario 9¾. Pensate che nel 2005, 3 anni dopo l’uscita della pellicola in cui fece la sua prima apparizione, questa Ford fu rubata da un fan della saga, che la trovò nei South West Film Studios, in Cornovaglia.

L’Anglia del 1959 fu ritrovata nei pressi di un castello in Inghilterra. La famiglia Dursley, invece, nel film possedeva una station wagon Opel, meglio nota all’estero come Vauxhall. Nel primo film, per andare allo zoo per l’undicesimo compleanno di Dudley, la famiglia viaggiava in una Vectra. Un piccolo errore perché la vettura non era ancora stata prodotta agli inizi degli anni ’90.

Il marchio tedesco è presenta anche in altre scene della saga. Probabilmente fece da sponsor, altrimenti non si spiegano nel vialetto di casa Dursley tutte le auto della casa tedesca, la cui sede è a Rüsselsheim am Main in Assia. L’auto dei Dursley in Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 1 è una Vauxhall Vectra Saloon del 2008. Anche essa una contraddizione con la linea temporale canonica, poiché quella scena si svolgerebbe nel 1997.

La moto di Hagrid

Tra scope e auto volanti, non può non essere ricordata la mitica Sunbeam S7 Deluxe. Datata 1957 la motocicletta del gigante Rubeus Hagrid, interpretato da Robbie Coltrane, è un vero gioiello. Il guardiacaccia e Custode delle Chiavi e dei Luoghi ad Hogwarts era un amante di moto. La Sunbeam S7 presenta un motore bicilindrico in linea da 487cc che regala 24 cavalli di puro divertimento. La motocicletta è stata messa all’asta qualche tempo fa. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’asta condotta da Bonhams.

Nel mondo Hogwarts Legacy potrete calarvi nelle storie fantastiche della saga e stringere amicizie con determinati personaggi come Hagrid e compagni, ad esempio il Serpeverde Sebastian, la Grifondoro Natty e la Tassorosso Poppy. Hogwarts Legacy sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.