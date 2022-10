Addio alla star di Harry Potter: ecco la sua moto leggendaria

L’attore Robbie Coltrane di Harry Potter è scomparso, e noi lo ricordiamo parlandovi della sua storica moto. Ecco come era fatta.

Una parte di tutti noi se n’è andata assieme a Robbie Coltrane (psenudonimo di Anthony Robert McMillan), la star di Harry Potter che interpretava il ruolo di Rubeus Hagrid nella saga derivata dal capolavoro di J.K. Rowling. Nato a Rutherglen il 30 marzo del 1950, l’attore si è spento poche ore fa all’età di 72 anni a Larbert, cittadina della Scozia, a causa di una lunga malattia, l’osteoartrosi, che lo aveva portato a doversi spostare in sedia a rotelle già da due anni.

Si è trattato di una notizia davvero terribile, dal momento che la celebre scuola di magia di Hagwarts era diventata famosa anche grazie a lui, che interpretava un ruolo centrale nella saga di Harry Potter. L’attore ha vinto ben tre British Academy Television Awards nel corso della sua carriera per via della serie televisiva Cracker, andata in onda negli anni Novanta.

Per il suo ruolo nella geniale serie di film sul mondo della magia, Coltrane ha ricevuto anche tre candidature BAFTA ed ai Saturn Award. Una delle sue grandi passioni era quella dei motori, ed infatti amava collezionare auto d’epoca, di cui si era circondato presso la sua abitazione, situata nei pressi di Glasgow, in Scozia.

Sposò sua moglie Rhona Gemmell, una scultrice, nel 1999, e dalla loro unione nacquero Alice e Spencer, i suoi unici due figli. L’amore tra i due si spense e decisero di separarsi nel 2003, ma come detto, nella vita di Hagrid ci fu un’altra grande passione, ovvero quella per tutto ciò che aveva un motore.

Seguiva infatti le gare automobilistiche, ed inoltre era anche un’amante delle moto. Nella giornata di oggi, per ricordarlo in ambito motoristico, vi parleremo della sua storica moto, un pezzo davvero unico che ha fatto parte anche di un film della saga. Ecco tutte le informazioni su questo mezzo.

Harry Potter, ecco la moto usata da Robbie Coltrane

La saga di Harry Potter è adorata dalla gran parte della popolazione mondiale, ed il primo adattamento della serie di romanzi di J.K. Rowling è quello dedicato alla Pietra Filosofale. In questo film, Rubeus Hagrid, interpretato appunto da Robbie Coltrane, è un gigante, guardiacaccia e Custode delle Chiavi e dei Luoghi ad Hogwarts.

Ai più attenti, non sarà sfuggita la scena nella quale tale personaggio, contraddistinto da una lunga e folta barba bianca, atterra con la sua moto a Privet Drive conducendo Harry Potter nella sua nuova abitazione. Si tratta di una Sunbeam S7 Deluxe datata 1957, ma c’è un particolare che incuriosisce.

Infatti, la suddetta moto era di proprietà proprio di Coltrane, che come detto era amante di auto e moto d’epoca. L’attore l’aveva comprata nel 1995, per poi cederla nel 2003. La Sunbeam S7 ha un motore bicilindrico in linea da 487cc, spinta dalla potenza di 24 cavalli, che per l’epoca non erano niente male.

Qualche mese fa, la moto era stata messa all’asta, ad una cifra di partenza che partiva tra i 10 ed i 13 mila dollari. Il tutto si è svolto tramite la Bonhams, che organizza aste internazionali da tantissimi anni. Un aneddoto curioso che riguarda un grande attore, la cui scomparsa ha gettato nello sconforto migliaia di fan sparsi per tutto il mondo. Probabilmente, questa moto verrà esposta in futuro in qualche museo dedicato alla saga.