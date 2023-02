Ferrari, notizia clamorosa: i tifosi possono davvero esultare

La Ferrari ha chiuso il 2022 con risultati da record sul mercato, continuando una crescita che appare senza fine. Ecco i dati definitivi.

In casa Ferrari non c’è crisi, almeno per quello che riguarda il reparto automotive. Se la F1 nel 2022 ha regalato soltanto quattro vittorie, ma l’ennesima sconfitta mondiale arrivata con largo anticipo, la stessa cosa non si può dire per quello che riguarda le vendite, dove il Cavallino continua a vivere un momento di splendore.

Il 2022 è stato l’anno del lancio del Suv Purosangue, che ha subito fatto saltare il banco nonostante un prezzo d’acquisto che parte da oltre 400 mila euro. Il primo crossover della storia del Cavallino, presentato lo scorso 13 settembre, ha visto esaurire tutte le richieste per le unità prodotte poco dopo l’unveiling ufficiale, un risultato strepitoso.

Per la Ferrari, come vedremo in seguito, le notizie positive sono tutt’altro che terminate. L’anno che si è concluso poco più di un mese fa ha portato dei dati strepitosi, che vanno in netta controtendenza con il resto del mercato dell’auto, che nel 2022 ha chiuso con un pesantissimo segno rosso. Ecco perché a Maranello non c’è crisi che tenga.

Ferrari, gli utili dello scorso anno sono da record

Gli indici finanziari della Ferrari sono stati in netta crescita nel 2022, con 13.221 auto consegnate, una crescita del 18,5% rispetto all’anno precedente. Considerando la crisi del settore, si tratta già di per sé di un dato impressionante, con ricavi netti pari a 5,095 milioni di euro. Anche in questo caso, possiamo parlare di un sensibile aumento rispetto al 2021, pari al 19,3%.

Nel 2022, in totale, l’utile netto è stato di 939 milioni di euro, una crescita del 13% se lo confrontiamo con l’anno precedente. Questi dati testimoniano l’assoluto stato di salute della casa modenese, che per il futuro non ha alcuna intenzione di fermarsi, mettendosi allo studio di tante nuove tecnologie.

Secondo quanto riportato da vari media, la Ferrari sta pensando ad un grande cambiamento per quanto riguarda le vetture cabrio, che potrebbero divenire tutte delle quattro posti, tagliando il deflettore del tettuccio. In questo modo, si andrà a diminuire il drag, ovvero la resistenza all’avanzamento, migliorandone l’efficienza aerodinamica.

La Rossa, oltre a questo, sta mettendo a punto anche delle tecnologie rivoluzionarie, almeno secondo alcuni brevetti depositati di recente presso l’USPTO, che sarebbe l’ufficio brevetti degli Stati Uniti d’America. La novità più clamorosa è rappresentata dalla possibilità di realizzare un sistema particolare che renderebbe rumorose le vetture elettriche, in modo da non disperdere per sempre il sound da brividi dei portentosi V12 o V10 del passato, che ancora oggi equipaggiano qualche supercar della casa italiana.

La prima Rossa elettrica è attesa attorno al 2025, per cui, a questa data è rimasto soltanto un biennio, per la disperazione dei fan che sicuramente non gradiranno il passaggio di un marchio del genere alla completa mobilità sostenibile, ma è chiaro che i tempi passano per tutti ed è necessario modernizzarsi.

I dati sulle vendite, sugli utili e sui ricavi restano eccezionali, ed ora non resta che tornare a vincere in F1, e magari fare anche il colpaccio alla 24 ore di Le Mans con la splendida 499P, la Hypercar presentata pochi mesi fa. Il 2023 può essere l’anno della svolta sul fronte del motorsport, dove si attende da anni una riscossa importante.