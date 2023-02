Qual è la Maserati più costosa? Ecco di quale si tratta e quanto si paga

La Maserati è un marchio di lusso, che realizza vetture di alta qualità e di grandi prestazioni. Ecco qual è la più costosa di tutte.

In casa Maserati è da poco iniziato un anno molto interessante, che vede il ritorno alle corse di questo marchio. Infatti, la casa del Tridente si è iscritto al campionato del mondo di Formula E, di cui sono state già disputate tre tappe, una a Città del Messico ed altre due a Diriyah, in Arabia Saudita.

Purtroppo, il debutto non è stato affatto semplice per Edoardo Morta e Maximilian Gunther, una coppia di piloti di primo livello, che hanno sofferto tanti problemi in questi primi appuntamenti. La vettura non è competitiva, ed inoltre ha sofferto di gravi problemi di affidabilità. Recuperare è sicuramente possibile, ma è ovvio che come esordio si poteva sperare in un qualcosina di meglio, visto il grande lavoro che c’è stato alle spalle.

La Maserati sta lavorando molto sulla propria gamma del futuro, che andrà verso l’elettrificazione. Nel 2024 arriverà la nuova Granturismo, di cui vi abbiamo parlato poco tempo fa, un modello da sogno e che sta già facendo parlare molto di sé. Nel frattempo, oggi vi parleremo di una curiosità relativa alla casa del Tridente, ovvero della vettura più costosa di tutta la gamma. Si tratta di una supercar spettacolare.

Maserati, la MC20 Cielo è la più costosa della gamma

Dando un’occhiata al listino dei prezzi Maserati per il 2023, emerge chiaramente quella che è la più costosa di tutte. Stiamo parlando della MC20 Cielo, ovvero la supersportiva della casa del Tridente Spyder, che ha un prezzo che parte da 269.770 euro, una netta differenza rispetto alla versione base, acquistabile a partire da 237.880 euro.

La MC20 Cielo è anche l’auto più recente del marchio modenese, visto che è stata presentata il 25 maggio del 2022, ed è dotata di un tettuccio rigido pieghevole, costruito dalla Webasto. Esso può aprirsi in soli 12 secondi, stesso tempo che impiega anche per richiudersi, e tutto è possibile tramite un comodo comando presente nell’abitacolo.

Il peso è di circa 1540 kg, superiore di circa 65 kg rispetto alla versione chiusa, ovviamente per via del tettuccio che causa un importante aumento della massa. Meccanicamente, non ci sono differenze con la MC20 base, con una velocità massima di 325 km/h, un’accelerazione che permette di raggiungere i 100 km/h partendo da ferma in 2,9 secondi, tutto grazie ad un motore davvero portentoso.

Si tratta di un V6 da 3,0 litri, con sistema a doppia candela ed un’accensione precamera di derivazione F1. Il motore è alimentato da due turbocompressori, e raggiunge ben 630 cavalli, ed a tutto ciò si aggiunge anche l’acceleratore elettrico detto Drive by Wire. Per quanto riguarda il propulsore, c’è una leggera derivazione dal Ferrari F154 della SF90 Stradale, mentre il telaio è stato realizzato collaborando con la Dallara.

Per concludere le curiosità, sappiate che la vettura della casa del Tridente meno costosa è invece la Grecale 2.0 300cv MHEV GT Q4 auto, che è acquistabile a partire da 74.911 euro, una cifra tutto sommato accettabile considerando il blasone del marchio, anche se non è certo una spesa che tutti si possono permettere, soprattutto in questo momento.