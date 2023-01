Maserati, ecco la Granturismo 2024: forme da sogno

La Maserati ha svelato quelle che saranno le forme della nuova Granturismo targata 2024. Le immagini sono da brivido per i fan.

In casa Maserati si fanno le cose in grande per il 75esimo anniversario del marchio, con alcuni modelli celebrativi che sono attesi tra il 2023 ed il 2024. Il costruttore contraddistinto con il logo del Tridente è anche tornato in pista proprio in queste settimane, prendendo parte al campionato mondiale di Formula E.

I modenesi hanno puntato su due piloti molto esperti della categoria e dal piede davvero pesante, vale a dire Edoardo Mortara e Maximilian Gunther, ma il debutto è stato disastroso. Nella prima tappa, lo svizzero è andato a sbattere dopo pochi giri, in quel di Città del Messico, mentre il tedesco si è fermato per un problema tecnico.

I tanti guai si sono ripetuti anche nei due round di Diriyah, disputati in Arabia Saudita lo scorso fine settimana, e le cose non sembrano destinate a migliorare. Vero è che si tratta delle prime gare di sempre per questo marchio nella categoria full electric, ma lo stesso vale per la McLaren che si sta dimostrando molto veloce.

Dunquem la Maserati ha tanto da lavorare per evitare di diventare la cenerentola della Formula E, nella speranza di portare l’Italia in alto in questa nuova frontiera del motorsport. Tuttavia, i fan rimpiangono vetture mitiche della casa del Tridente come la MC12 che dominò il FIA GT negli anni Duemila, un’auto dal sound inconfondibile e che faceva seriamente battere i cuori agli appassionati.

Ad oggi, invece, il mondo dei motori sta cambiando del tutto, ed il costruttore modenese si sta adattando anche e soprattutto sul fronte del settore automotive. Come vedremo più avanti, nel 2025 arriverà la Levante Folgore, ovvero la versione elettrificata del Suv, che non avrà più modelli a motore termico nel prossimo futuro.

Nel frattempo, godiamoci le prime immagini della nuova Granturismo, che arriverà nel 2024 e che sarà spinta da un motore V6 biturbo Nettuno, non così spaventoso dal punto di vista del sound ma che garantisce performance da urlo. A malincuore, occorre segnalare che potrebbe trattarsi dell’ultimo prodotto di questa casa con motore termico, o comunque uno di quelli finali.

Maserati, ecco come sarà la nuova Granturismo

Negli ultimi giorni sono state rivelate le forme della nuova Maserati Granturismo edizione 2024, in edizione PrimaSerie. Si tratta di un gioiello che ha già fatto battere i cuori agli appassionati, sia per gli esterni che per gli interni. Il modello è stato fatto per celebrare i 75 anni della casa del Tridente, che si trova in una fase di transizione tra le motorizzazioni tradizionali ed un futuro sempre più elettrico.

La nuova Granturismo sarà spinta dal motore V6 Nettuno, un motore biturbo che nel pieno della direzione dei propulsori moderni, ormai quasi tutti sovralimentati. Saranno 483 i cavalli disponibili nella versione base, che salgono a ben 542 nella versione più spinta, quella denominata Trofeo.

Ci si attende un’accelerazione che copra gli 0-100 km/h in soltanto 3,5 secondi ed una velocità di punta di ben 300 km/h, prestazioni da supercar di altro livello. Gli appassionati della Maserati non vedono l’ora di scoprire questo capolavoro, che ovviamente avrà il motore aspirato, al contrario di quello che vedremo tra pochi anni.

Qualche tempo fa vi abbiamo infatti parlato della nuova Levante in arrivo nel 2025, la quale sarà full electric abbandonando la propulsione termica. Si chiamerà Levante Folgore per l’esattezza, ed il CEO della casa modenese, ovvero Davide Grasso, ne ha annunciato l’arrivo confermando che il piano di elettrificazione è soltanto all’inizio, e che punterà a vedere protagonista tutta la gamma.

La domanda, in questo caso, sorge spontanea: è questa la direzione giusta che deve prendere il mondo dei motori? Al momento, i dati sulle vendite, almeno in Italia, si suggerisce che si tratta di un fallimento annunciato, visto che il 2022 ha fatto registrare un netto calo rispetto al passato.

La casa del Tridente, tuttavia, non sembra darci troppo nell’occhio, ed ha deciso di puntare su un netto cambio di passo per il futuro. Tuttavia, la Granturismo sembra essere comunque un ottimo motivo per continuare ad apprezzare questo marchio, con un modello 2024 che si preannuncia davvero attesissimo. La supercar per eccellenza della casa modenese è pronta a svelarsi con tante novità, e siamo sicuri che i fan non ne resteranno delusi.

In basso abbiamo postato un video caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, nel quale potrete ammirare le forme di questo gioiello. In questo modo, potrete iniziare a farvi un’idea della nuova frontiere dell’automobilismo pensata dalla casa del Tridente, in quello che potrebbe essere uno degli ultimi modelli con motore termico della sua storia.