Messi, visto il suo parco auto? Ci sono dei bolidi spettacolari

Come tanti altri calciatori, anche Messi si è lasciato sedurre dal fascino delle auto sportive e di lusso. Ma nella sua collezione ci sono anche pezzi “normali”.

Se ad oggi chiedete chi sono i giocatori di calcio più famosi del mondo, vi risponderanno ancora Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Due campioni che, seppur ormai nell’ultima fase di carriera, riescono ancora ad attirare l’attenzione di milioni di appassionati di pallone. E il loro valore rimane ancora altissimo. Basti pensare che il portoghese è passato all’Al Nassr, squadra araba, per la cifra di 200 milioni a stagione. Una cifra pazzesca, che forse nessuno sportivo ha mai guadagnato in un solo anno. Certo è che l’argentino non è da meno. Passato al PSG dopo una vita al Barcellona, ancora oggi è uno dei giocatori più pagati al mondo. Tanto che si stima che il suo patrimonio netto sia di circa 600 milioni di dollari.

Messi, come Ronaldo e tanti altri assi del calcio, ha come passione però quella delle auto. Ha infatti un parco macchine davvero notevole, che va da auto medio-piccole a grandi, passando per berline, SUV e supercar. E alcune sono davvero dei pezzi molto rari, che hanno raggiunto un valore molto alto nel tempo.

Sicuramente non è un modello extralusso la Range Rover con cui è stato visto più volte arrivare agli allenamenti a Barcellona. Messi è un fan dichiarato del marchio visto che, in precedenza, ha guidato anche una Range Rover Evoque di prima generazione. Tra le altre auto che possiede di tipo familiare c’è l’enorme SUV americano Cadillac Escalade, che può ospitare fino a sette posti. Un mezzo che ha spesso usato per spostarsi con tutta la numerosa famiglia e i cani. E le misure sono davvero generose: 5,35 metri di lunghezza, due metri di larghezza e 1,94 metri di altezza, con un motore V8 aspirato da 6,2 litri che sviluppa una potenza di 420 cavalli e una coppia di 623 Newton/metro a 4.100 giri/min. I consumi? Meglio non saperli, ma Messi di sicuro può non pensarci troppo a questo.

Tra le auto più “modeste” che ha c’è la Mini Cabrio, che oggi è in vendita a partire da 27.250 euro e ha un motore da 102 cavalli, insomma un’auto normalissima ma che Messi spesso sfoggia per qualche piccolo spostamento. Ma l’argentino non ha questa versione ma una speciale, la John Cooper Works da 231 cavalli, dal valore di 44.200 euro.

Le auto da sogno di Messi

Ma il fresco campione del mondo ha anche auto ben più importanti. Ad esempio durante la fase in cui l’Audi ha sponsorizzato il Barcellona, Messi è stato occasionalmente visto alla guida di una SQ7. Ma ha anche un altro SUV di grandi dimensioni come la Porsche Panamera in versione Turbo S da 550 cavalli.

Uno dei primi capricci dell’attaccante ora al PSG, quando ha preso la patente, è stata ovviamente una Ferrari. Parliamo di una 430 gialla decappottabile, che monta un V8 da 490 cavalli. E sullo stesso stile è la Maserati GranTurismo MC Stradale, pagata quasi 200.000 euro che ha un V8 da 4,7 litri e 460 cavalli con cui raggiunge gli 0-100 in 4,7 secondi.

Negli anni ha accumulato diverse altre macchine sportive, ma di certo la più importante che ha è un’altra Rossa. Infatti Messi ha acquistato all’asta una 335 S Scaglietti del 1957 che fu portata in trionfo da Stirling Moss. L’acquisto arrivò a un’asta ma per prenderla diede un altro nominativo, per depistare i curiosi. Solo qualche tempo dopo si venne a sapere dell’oneroso acquisto effettuato dalla Pulce. Secondo indiscrezioni, pare che il prezzo pagato sia vicino ai 32 milioni di euro.